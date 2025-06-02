第三十届“亚洲的未来”国际论坛举行

本报记者 朱玥颖

5月29日至30日，由日本经济新闻社主办、以“充满考验的世界，迎难而上的亚洲”为主题的第三十届“亚洲的未来”国际论坛在日本东京举行，与会嘉宾围绕维护多边主义和自由贸易体制、亚洲各国携手合作实现繁荣等议题进行探讨。

中国财政部前副部长朱光耀表示，美国政府滥施关税给世界发展带来巨大不确定性，“如果任其发展下去，世界将重回弱肉强食的丛林法则”。中国此前针对美国单边关税政策的反制措施不仅是为了保护中国的利益，也是为了维护全球贸易体系。各国应相互尊重，建立有序的多边贸易体系。希望通过全球伙伴的努力，维护以规则为基础的全球贸易体系，这符合所有国家的利益。

中国国家国际发展合作署前署长罗照辉表示，单边主义和保护主义正在蔓延，地区合作显得尤为重要。他强调，中日两国都是推动地区合作向前发展的动力。

日本首相石破茂表示，今年是第二次世界大战结束80周年，日本必须从那段痛苦的记忆和历史中积极汲取教训。日本决心不再重蹈战争覆辙，战后走和平国家之路，这一点今后也不会改变。他愿虚心学习亚洲各国的历史和文化，日本不仅要与亚洲各国深化经济关系，更要建立真正的信任。石破茂还谈到了日本支持自由贸易体系的决心，并表示亚洲国家应携手并向世界展示基于规则的自由经济秩序的重要性。

“中国的高水平开放与新型全球化主张，是将自身发展置于人类共同发展的坐标系中。”中国社会科学院日本研究所所长杨伯江对本报记者表示，“面对单边主义、经济全球化逆流，中国以制度型开放链接世界市场，以多边主义精神完善全球治理，既为国内高质量发展开辟新空间，也为世界提供了更多元化的发展路径。”

泰国外长玛里表示，为实现亚洲的发展，优先课题应是贸易和投资、强韧的供应链、绿色能源转型、数字化转型、以人为中心的发展。他还呼吁亚洲国家进一步加强合作，“维护基于规则的多边贸易体制至关重要”。

“中国是世界多边贸易体制的受惠者，更是坚定的维护者。自2001年加入以世贸组织为核心的多边贸易体制以来，中国不仅自身经济得到迅速发展，也为世界经济繁荣作出巨大贡献。在全球价值链、产业链与供应链重塑之际，经济不断壮大发展的中国日益成为经济全球化的坚强驱动力与牵引力。”南开大学日本研究院副院长张玉来表示。

针对全球日益加剧的不确定性，孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯表示：“我们需要将思维方式从追求个人利益转向实现集体幸福。”他强调，我们正处于历史的转折点，未来世界的面貌将取决于我们现在作出的选择。亚洲各国要实现和平，必须超越空谈，制定具体的解决方案。

（本报东京6月1日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月02日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)