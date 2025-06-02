本报记者 陈尚文 李应齐 谢亚宏

日前，中国—中亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访团走进哈萨克斯坦最大汽车生产组装企业——阿鲁尔集团位于阿拉木图的一家汽车专卖店，实地感受中哈汽车领域合作的丰硕成果。专卖店内展示着红旗、捷途等多款中国品牌汽车。极具现代化的车身设计、智能感十足的操控系统，吸引联合采访团的媒体记者纷纷上车体验（见图①，本报记者李应齐摄）。

2019年，通用技术集团中国机械进出口（集团）有限公司与安徽江淮汽车集团股份有限公司联合收购了阿鲁尔集团51%股份，开启了双方互利合作快速发展期。阿鲁尔集团汽车年产销量连年实现大幅增长，汽车产量由2019年的9000余辆增长至2024年的近10万辆，目前占哈萨克斯坦国内年产各类车辆的60%以上，市场占有率常年超过40%。中国品牌的汽车正成为哈萨克斯坦街头巷尾的常见风景，走进越来越多当地汽车专卖店，广受消费者青睐。

“座驾宽敞、动力充足、转弯顺滑……我相信这款车型在哈萨克斯坦乃至整个中亚市场都非常有竞争力。”乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编鲁斯兰·肯扎耶夫在试驾了一款江淮汽车的皮卡车后赞不绝口（见图②，本报记者陈尚文摄）。在他看来，汽车制造业如今正成为中亚国家与中国合作的标志性领域。在乌兹别克斯坦，比亚迪建设工厂，新能源汽车已实现量产。“这些产能合作正在让中亚国家受益，更多合作成果正不断涌现。”肯扎耶夫说。

塔吉克斯坦“亚洲快讯”通讯社记者马斯哈博·朱马耶夫表示，媒体和记者作为国际合作的桥梁，为增进不同国家之间相互了解发挥了关键作用，“我希望把在这里的所见所闻带回国，通过报道让更多人了解中亚国家与中国合作的生动故事”。

在吉尔吉斯斯坦《言论报》社长兼总编辑叶莲娜·若洛博娃看来，汽车制造业是国家整体工业发展的重要支柱产业，有助于推动经济快速发展、创造大量就业。中亚国家与中国不断深化汽车制造等各领域务实合作，将为区域经济发展注入强劲动力。

阿鲁尔集团公司战略营销与公关负责人斯坦尼斯拉夫·奥云—贝姆表示，近年来，阿鲁尔集团进入全新战略发展阶段，产能持续提升，品牌组合不断丰富，多款全新车型成功投放市场。“我们与中国伙伴建立良好合作关系，取得了诸多可喜成绩。未来我们将继续携手同行，让汽车领域合作成果更多惠及哈萨克斯坦乃至中亚地区人民。”

（本报阿拉木图6月1日电）

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《 人民日报 》（ 2025年06月02日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)