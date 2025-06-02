国防部新闻发言人就香格里拉对话会期间美方涉华消极言论答记者问
新华社北京6月1日电 （记者王春涛）国防部新闻发言人张晓刚1日就香格里拉对话会期间美方涉华消极言论答记者问。
有记者问，据报道，美防长在第二十二届香格里拉对话会上发表涉华消极言论，渲染“中国军事威胁”。请问对此有何评论？
张晓刚表示：“美方惯于借香格里拉对话会制造纷争、挑拨对抗、谋求私利。美防长所言充斥着根深蒂固的霸权逻辑、霸凌做派、冷战思维，严重挑衅中方主权权益、歪曲中方政策主张，严重无视地区国家携手维护繁荣稳定的共同努力，严重背离世界各国求和平、谋发展的共同意愿。我们对此强烈不满、坚决反对。”
他说，美方所作所为全世界都看得清清楚楚。其为一己私利，发动关税战、贸易战，到处横征暴敛；拉“小圈子”、搞阵营对抗，引发各国深切担忧；强化亚太军力部署，粗暴干涉他国内政，煽动制造紧张局势。事实一再证明，美方逆潮流大势、一意孤行，必将反噬自身。
他表示：“台湾问题纯属中国内政，美方无权说三道四，更不要妄想以此作为遏制中国的筹码。中国人民解放军将坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决粉碎一切‘台独’分裂图谋和任何外部势力干涉，我们的决心意志坚如磐石、能力手段强大可靠。”
他说，南海是国际公认最繁忙、最安全的航道之一。中方将继续坚持同有关国家通过对话协商妥处分歧，坚持依法依规维护领土主权和海洋权益，与地区国家携手打造和平、友谊、合作之海。美国唯恐南海不乱，拉帮结派、兴风作浪，是地区和平稳定的最大威胁。
他表示：“中国始终是亚太地区和平发展的守护者、建设者。中国军队将与地区国家一道，共同反对霸权主义损害亚太、反对把地缘冲突引入亚太、反对任何国家任何势力在这里生战生乱。我们将积极践行人类命运共同体理念和三大全球倡议，携手维护亚太长治久安、繁荣稳定。”
《 人民日报 》（ 2025年06月02日 03 版）
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