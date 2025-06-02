新华社北京6月1日电 （记者王春涛）国防部新闻发言人张晓刚1日就香格里拉对话会期间美方涉华消极言论答记者问。

有记者问，据报道，美防长在第二十二届香格里拉对话会上发表涉华消极言论，渲染“中国军事威胁”。请问对此有何评论？

张晓刚表示：“美方惯于借香格里拉对话会制造纷争、挑拨对抗、谋求私利。美防长所言充斥着根深蒂固的霸权逻辑、霸凌做派、冷战思维，严重挑衅中方主权权益、歪曲中方政策主张，严重无视地区国家携手维护繁荣稳定的共同努力，严重背离世界各国求和平、谋发展的共同意愿。我们对此强烈不满、坚决反对。”

他说，美方所作所为全世界都看得清清楚楚。其为一己私利，发动关税战、贸易战，到处横征暴敛；拉“小圈子”、搞阵营对抗，引发各国深切担忧；强化亚太军力部署，粗暴干涉他国内政，煽动制造紧张局势。事实一再证明，美方逆潮流大势、一意孤行，必将反噬自身。

他表示：“台湾问题纯属中国内政，美方无权说三道四，更不要妄想以此作为遏制中国的筹码。中国人民解放军将坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决粉碎一切‘台独’分裂图谋和任何外部势力干涉，我们的决心意志坚如磐石、能力手段强大可靠。”

他说，南海是国际公认最繁忙、最安全的航道之一。中方将继续坚持同有关国家通过对话协商妥处分歧，坚持依法依规维护领土主权和海洋权益，与地区国家携手打造和平、友谊、合作之海。美国唯恐南海不乱，拉帮结派、兴风作浪，是地区和平稳定的最大威胁。

他表示：“中国始终是亚太地区和平发展的守护者、建设者。中国军队将与地区国家一道，共同反对霸权主义损害亚太、反对把地缘冲突引入亚太、反对任何国家任何势力在这里生战生乱。我们将积极践行人类命运共同体理念和三大全球倡议，携手维护亚太长治久安、繁荣稳定。”

《 人民日报 》（ 2025年06月02日 03 版）

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