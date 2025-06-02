田代秀敏

美国征收关税的对象和标准可能随意变更，其关税政策具有不可预测性。无论是外国企业，还是美国本土企业，都将难以对经营活动进行合理安排，全球经济将面临更大不确定性

国际社会普遍认为，美国滥施关税将对各方经济造成损害，也终将让美国自食其果。

20世纪30年代，贸易保护主义盛行，国际贸易的相互限制是造成当时经济萧条的一个重要原因。1948年，关贸总协定临时生效，逐步将不同经济制度、不同发展阶段、不同意识形态的国家都纳入关税和贸易问题的谈判中，从而建立起战后多边贸易体制的基本原则和框架。此后40多年里，发达国家的平均关税从36%减到4.7%，发展中国家和地区的平均关税在同期也下降到13%，世界贸易总额增长了10倍以上。1995年，在关贸总协定的基础上，成立了世界贸易组织。

国际社会普遍认为，多边贸易体制的最大受益者是美国。在该体制下，美元是国际贸易中的主要结算货币。许多贸易顺差国用通过贸易获得的美元购买美国国债。通过发行美元和美国国债，美国可以享受从世界各地购买商品和服务的“美元特权”，获得了来自全球各地的大量物美价廉的商品。美国肆意加征关税，将推高美国市场的消费价格。美国制造业融入国际供应链程度较高，加征关税将提高美国的生产成本，加剧通货膨胀。调查显示，美国消费者预计未来5到10年的年通胀率将达到4.1%，为1993年以来最高。

无论是美国的邻国加拿大和墨西哥、与美国签订了自贸协定的韩国，还是加入北大西洋公约组织的欧洲国家，抑或是作为美国盟友的日本，都将面临美国的关税威胁。此外，美国征收关税的对象和标准可能随意变更，其关税政策具有不可预测性。无论是外国企业，还是美国本土企业，都将难以对经营活动进行合理安排，全球经济将面临更大不确定性。

美国是日本汽车产业的最大出口市场。据野村证券预测，美国征收汽车关税或致马自达陷入亏损、丰田营业利润下降30%。汽车产业是日本的支柱产业之一，提供了超过550万个就业岗位。美国如果加征关税，将导致日本汽车企业收益恶化，进而对日本经济产生冲击。

（作者为日本无限合同会社首席经济师）

《 人民日报 》（ 2025年06月02日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)