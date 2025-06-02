世界市长对话·上海暨2025年上海国际友好城市合作论坛举行

本报记者 黄晓慧 崔 寅 巨云鹏

5月28日至30日，以“绿色、低碳、发展、创新——面向未来的城市合作”为主题的世界市长对话·上海暨2025年上海国际友好城市合作论坛在上海举行。来自22个国家的26个友城代表团齐聚黄浦江畔，围绕绿色、低碳、青年、创新等议题展开对话。

作为中国改革开放的窗口，上海已与59个国家的95座城市缔结友好关系，“朋友圈”遍布全球。本次论坛以一系列务实举措为国际友城合作提供中国方案，彰显了中国践行人类命运共同体理念的主动担当。

开放合作，共筑绿色城市发展网络

坐上无人驾驶小巴、穿行于林草湖园中……来自墨西哥城的代表阿德勒·米萨埃尔·罗哈斯顾不上十几个小时的路途劳顿，28日下午一下飞机就直奔位于嘉定的上海国际汽车城，迫不及待地体验智能网联新能源汽车。智能汽车有多聪明？哪些细节体现低碳环保？他不断发问。

“墨西哥有一定汽车工业基础，可以学习借鉴中国如何绿色、低碳地发展新能源汽车。”罗哈斯说，近年来，中国品牌汽车深受墨西哥消费者青睐，他正准备买一辆中国生产的新能源汽车。

上海的友城中有不少港口城市，双方通过港口合作深化彼此情谊。“去年8月，‘阿莱特马士基’号集装箱轮靠泊洛杉矶港，成为首艘依托跨太平洋绿色航运走廊机制抵港的绿色甲醇燃料船舶，这是我们与上海合作的标志性成果。”美国洛杉矶市副市长迪普利特·西杜说，洛杉矶与上海作为全球两大航运枢纽，在世界最繁忙的集装箱航线之一上建立起绿色航运走廊，共同致力于推动航运业绿色转型。

当虹桥国际中央商务区管委会常务副主任孔福安展示该园区的低碳全产业链图时，与会外宾纷纷举起手机记录。越南胡志明市人民委员会副主席裴春强说，胡志明市也在转型，并确立了绿色增长等发展支柱。他倡议成立“创新城市联盟”，在上海、新加坡、釜山、胡志明市、雅加达等枢纽港口与商贸中心间建立“城市间绿色走廊”，重点发展低碳物流基础设施，“胡志明市承诺成为积极、主动、创新的伙伴，随时准备与上海及各友城共同落实上述倡议”。

“论坛有力体现了全球城市之间的合作精神，这正是当下世界所需要的。”法国马赛市第一副市长米歇尔·鲁比罗拉说。

开拓创新，青年力量创造城市未来

站在黄浦江夜游船上，清爽的夏风吹拂着，美国华盛顿州塔科马市市长伍达德斯愉快地谈起美中两国友城交往的难忘往事。“我们和中国的城市有着长达30多年的友谊。2015年，习近平主席到访塔科马市林肯中学——我的母校。3年前，我致信习近平主席，向习近平主席和中国人民致以新春祝福，预祝北京冬奥会取得成功。不久后我收到了习近平主席的复信。”伍达德斯说，“我们两国的未来在我们的年轻人手中，交往持续下去，充分展现青年的蓬勃力量，我们城市的未来必将更加光明。”

城市是青年实现梦想的舞台，青年是城市的未来。韩国全罗北道国际关系大使李光镐分享了当地为留住青年人才所做的努力。他建议全罗北道和上海在青年政策交流、初创企业联合孵化、智能农业联合研究等方面持续开展合作，充分利用两地优势互惠互利，“为青年成长铺平道路”。

在纳米比亚首都温得和克市市长恩德希哈费拉·拉兰贾看来，温得和克市中心公园的“中国馆”、城市主干道“上海街”、图书馆里通过“上海之窗”项目获得的书籍，都是温得和克与上海两座友城30年情谊的象征。“我们非常感谢上海在教育、青年能力建设和知识共享等领域的持续支持，启发了我们的年轻人、拓宽了他们的视野。”她把友城之间的伙伴关系比作本地创新的催化剂和全球合作的引擎。

在论坛开幕当日，老挝万象市与上海市签署两市友好合作交流意向书。万象市市长阿萨庞通·西潘敦说，目前越来越多老挝学生来到中国，超过800人在上海留学，其中70%毕业后将回到万象市，在不同工作岗位上发挥重要作用。“期待两座城市在教育领域能有更多合作，让更多老挝学子受益于此。”

人民城市，共建共享的中国方案

论坛闭幕前夕，一场实地考察让外国友人感受到上海的温度。在浦东新区花木社区卫生服务中心，摩洛哥卡萨布兰卡市副市长努菲萨·拉姆汉看到，基层医疗机构配置齐全——家庭医生、儿童疫苗接种、中医诊疗等应有尽有，30多种针对儿童的疫苗全部免费。她更称赞上海交通大学医学院附属仁济医院重症病房的智能化管理水平：重症质控管理平台通过数字化和人工智能技术，可以让医生随时掌握患者的状态。

“2003年到2005年，我曾到摩洛哥开展医疗卫生援助，这是我当时工作的照片。”仁济医院副院长张继东讲起自己参与医疗援摩的经历，拉姆汉带头鼓掌，连声道谢。

“上海与卡萨布兰卡都把人民群众的生命健康放在重要位置。”拉姆汉说，“我们应该继续加强合作，让公平、普惠的医疗健康服务覆盖更多人、造福更多人。”

听说上海持续进行城市更新，改善民生福祉，英国利物浦市议会内阁成员倪克也分享了利物浦旧城改造的经验。他认为，利物浦和上海的城市更新经验可以供更多友城借鉴。

“科技发展日新月异，但我们必须始终牢记，技术发展的终极目标应是服务于人类福祉。”在同济大学设计创意学院参观毕业展，意大利博洛尼亚市文化、体育及城市推广局局长奥斯瓦尔多·帕纳罗不仅看到作品所呈现的奇思妙想，更看到其中饱含的人文情怀。这位两年内多次访沪的老者分享道：上海医疗系统高效便捷、地铁工作人员随时提供帮助、科技深度融入日常服务……为全球公共服务树立标杆。他说：“我经常对我的意大利朋友讲，要学习城市服务就来上海。”

“友城是促进文明互鉴、推动互利合作的重要纽带。”上海市市长龚正的开幕致辞，道出了与会代表们的共同心声。

《 人民日报 》（ 2025年06月02日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)