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乌克兰国家安全局称对俄实施特种作战行动

2025年06月02日05:05 | 来源：新华网
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新华社基辅6月1日电（记者李东旭）乌克兰国家安全局1日晚在社交媒体发文称，当天对俄罗斯实施了特种作战行动，袭击了俄军的战略轰炸机，稍晚将公布此次特种作战行动的细节。

乌克兰总统泽连斯基当晚在视频讲话中说，乌国家安全局为此次行动筹备了一年半之久。在此次作战行动中，乌方出动117架无人机对俄多个州的机场实施了袭击。

另据乌克兰国际文传电讯社报道，乌国家安全局当天对俄境内四座军用机场实施了特种作战，俄方包括图-95和图-22战略轰炸机在内的41架战机遭到乌无人机袭击。

俄罗斯国防部1日发布消息说，乌克兰当天用无人机对俄伊尔库茨克州、摩尔曼斯克州、梁赞州、阿穆尔州和伊万诺沃州等地的机场发动袭击。袭击造成伊尔库茨克州和摩尔曼斯克州数架飞机起火，没有造成人员伤亡，数名涉嫌实施袭击的人员已被拘留。伊尔库茨克州州长科布泽夫对媒体表示，该州斯列德尼村一军事单位当天遭到无人机袭击，这是俄西伯利亚地区首次遭到无人机袭击。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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