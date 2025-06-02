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俄罗斯两座桥梁坍塌　被俄方定性为“恐怖袭击”

2025年06月02日01:02 | 来源：新华网
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新华社莫斯科6月1日电（记者陈汀）俄罗斯布良斯克和库尔斯克地区5月31日和6月1日分别发生桥梁坍塌。俄方6月1日公布消息说，这两座桥梁是被炸毁的，共导致至少7人死亡，另有70多人受伤，已被定性为“恐怖袭击”。

俄罗斯侦查委员会1日说，5月31日22时50分，布良斯克州维戈尼奇-皮尔希诺段公路桥因爆炸导致坍塌，落石砸中从桥下驶过的客运列车，造成人员伤亡。6月1日凌晨3时许，库尔斯克州热列兹诺戈尔斯克区铁路桥被炸，导致一列火车坠落，1名机车司机和2名助手受伤。

俄媒体援引布良斯克州州长博戈马兹的话说，该州桥梁坍塌已造成至少7人死亡，另有71人受伤，其中3人伤势严重。

俄侦查委员会发言人彼得连科1日对媒体表示，这两座桥梁被炸事件已被该委员会定性为“恐怖袭击”。

俄总统新闻秘书佩斯科夫说，俄总统普京1日与俄罗斯铁路公司总裁别洛泽罗夫、布良斯克州州长博戈马兹通话并听取汇报。俄外交部发言人扎哈罗娃1日说，俄罗斯执法机构正在开展一切必要的调查行动。

俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基1日对媒体说，肇事者应受到最严厉的惩罚。他说，俄乌在伊斯坦布尔的第二轮谈判将于2日举行，不排除这是企图破坏谈判的挑衅行为。

事件发生后，俄多地加强了安全戒备。图拉州对桥梁和立交桥等进行检查，并加强汽车站等交通枢纽的安全保障和反恐措施。利佩茨克州也已进入高度戒备状态。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）宪法委员会主席克利沙斯1日在社交媒体上说，必须加强边境地区铁路运输的安全措施，但很难排除未来发生类似悲剧，因此应在俄乌之间建立广阔的缓冲区，防止恐怖分子入侵。

乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心主任科瓦连科1日在社交媒体发文说，在2日俄乌在伊斯坦布尔举行第二轮谈判前，布良斯克和库尔斯克地区两座桥梁发生“垮塌”，俄方将利用该事件为“破坏谈判准备理由”。

科瓦连科还说，俄方试图将乌克兰作为“恐怖主义国家”呈现在国际社会面前，以此来拒绝谈判并继续推进在苏梅州、扎波罗热州和乌东地区的夏季攻势。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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