人民网斯德哥尔摩5月31日电（记者 殷淼）5月31日，“你好！中国”端午游园会在瑞典斯德哥尔摩的国王花园广场隆重举行。游园会以传统节日为桥，融中国非遗技艺、民族风情与现代创意于一体，吸引众多当地民众与华侨华人参与，共同体验了一场沉浸式的中国文化盛宴。

“你好！中国”端午游园会在斯德哥尔摩国王花园广场举办。人民网记者 殷淼摄

本次游园会由中国对外文化交流协会和斯德哥尔摩中国文化中心主办，贵州省文化和旅游厅、中外文化交流中心等单位承办，中外语言交流合作中心、汉语桥俱乐部（斯德哥尔摩站）等单位协办。游园会以"多彩贵州"为主题，设有非遗手工制作、民俗体验、歌舞表演、传统民乐、中瑞青年联演等板块，同步开展中国旅游、留学中国和领事服务等活动。

中瑞民众欢聚国王花园广场共庆端午佳节。人民网记者 殷淼摄

在文化旅游体验区，40幅精美的贵州图片展将当地的自然风光与非遗文化带到现场，让观众仿佛置身于“多彩贵州”的山水之间。茶艺品茗、龙舟填色绘画、苗族非遗蜡染及民族服饰穿戴等活动，让参与者近距离感受贵州文化的独特魅力。此外，书法、模板印刷等传统文化体验也备受青睐。

体验熊猫彩绘活动。人民网记者 殷淼摄

端午文化体验—龙舟图片填色。人民网记者 殷淼摄

书法体验。人民网记者 殷淼摄

“中国彩绘熊猫全球展”和“端午文化体验”成为孩子们的最爱。他们兴致勃勃地为熊猫、龙舟和五彩粽子画片填色，创作属于自己的艺术作品。一位5岁的瑞典小男孩自豪地向记者展示他的作品：“这是我亲手完成的龙舟，非常漂亮，感觉特别有意思！”

明月民乐工坊展示。人民网记者 殷淼摄

民乐工坊是活动的一大亮点。中国传统乐器“芦笙”和“阮”的合奏旋律悠扬，令观众陶醉其中。不少瑞典民众对中国乐器充满好奇，演出结束后纷纷上前询问乐器的名称。瑞典青年尼尔松表示：“这两种乐器的合奏非常美妙，仿佛能感受到中国悠久文化的历史底蕴。”

中国美食摊。人民网记者 殷淼摄

休闲美食体验区同样人气高涨。粽子、饺子、串串香、麻辣烫等特色小吃让游客大饱口福。一位意大利游客弗朗戈一边品尝麻辣串，一边赞叹：“这些味道太棒了，每一口都能感受到中国的饮食文化，真是大开眼界！”

舞蹈《迎客歌》。人民网记者 殷淼

舞台区的“对话·知音——中瑞青年艺术节”演出精彩纷呈。中瑞两国艺术家联袂献艺，侗族大歌《天地人间充满爱》、苗族舞蹈《反排木鼓舞》、京剧与美声《贵妃醉酒小夜曲》等节目轮番登场，赢得阵阵掌声。贵州省黔东南黎平县侗族艺术团表演的瑞典经典曲目《妈妈咪呀》让观众耳目一新，《村舞—让世界听见》进一步拉进了与现场观众互动。艺术团演员与受邀观众在节奏明快的鼓点和民族曲调中一起围场共舞，将演出活动推向高潮。

舞蹈《寄明月》。人民网记者 殷淼

此外，活动还特别设置了留学中国与领侨服务展区，为国际青年提供“游学中国”课程咨询和来华留学申请服务，同时为海外侨胞和留学生提供支持。一位计划去中国旅游的瑞典学生卡尔表示：“今天的活动让我对贵州的自然风光和文化有了直观感受，以后一定要亲眼去看看。”

体验苗族传统服饰。人民网记者 殷淼

就读于瑞典皇家理工学院的中国留学生方洁（土家族）表示：“在异国他乡看到贵州苗族的服饰、银饰和蜡染，感觉特别亲切，就像回到了家乡。”她的两名印度同学也兴奋地说：“今天的活动让我们更了解中国文化的多元性，我们不仅试穿了苗族服饰，还要品尝更多中国美食！”

中国驻瑞典大使馆文化参赞、斯德哥尔摩中国文化中心负责人李蕊表示，端午是一张闪亮的“中国名片”，本次活动以味觉、视觉与听觉为纽带，通过茶传递“和”的价值观，以旅游开启交流之窗，用艺术跨越国界，促进共情。她强调，“你好！中国”游园会已超越单纯的文化展示，成为文明互鉴的鲜活平台。

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