人民网内罗毕5月31日电（记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：端午佳节来临之际，中国援桑给巴尔血吸虫防治技术项目专家组、中国援桑给巴尔医疗队31日在坦桑尼亚桑给巴尔地区奔巴岛上联合开展健康教育和义诊活动。

血吸虫病健康教育讲座。施亮摄

血吸虫病健康教育讲座。施亮摄

中国援桑血防项目专家组为当地学生开设血吸虫病科普课堂，通过图文并茂的血吸虫病防治宣传册，系统讲解疾病传播途径、症状及防控措施，并分发画笔，邀请学生用绘画表达学习成果。当地学生踊跃参加活动，用画笔展现学到的防病知识。孩子们用稚嫩的笔触描绘出“不接触疫水”“及时就医”等场景，一幅幅充满童趣的画作成为防病知识的生动注脚。

学生踊跃参与绘画活动。施亮摄

活动前期间，中国援桑给巴尔医疗队支起诊疗台，普外科、骨科、妇产科、五官科、儿科及心内科专家齐上阵，为当地居民和学生提供免费医疗服务。量血压、听心肺、触诊腹部、发放药品……专家们耐心细致的诊疗赢得广泛赞誉。一位曾因妇科疾病接受过中国医疗队救助的居民激动地说：“中国医生的药方总是药到病除，他们的建议让我重拾健康！”

中方专家示范包粽子。施亮摄

活动另一侧。援非队员手持翠绿粽叶，向当地居民与学生们讲述端午节的由来：“这小小的粽子，承载着中国人对爱国诗人屈原的追思，更沉淀着一个绵延千年的重要信念——驱邪避疫，护佑安康。”队员们边示范边解释，在端午节悬挂菖蒲艾草、饮雄黄酒的习俗，皆与防病祛邪密不可分。中非员工与学生围坐一堂，将糯米与桑岛香料裹入粽叶。指尖翻飞间，一份份祝福与对健康的期盼悄然凝结。

学生莫哈默德兴奋地说：“我要把今天包的粽子带回家，分享家人血吸虫病防治知识和中国的传统文化！”小小的粽子，此刻化身成为连接古今、沟通中非的“健康盾牌”，凝聚“同心协力、共克疾疫”的决心。

据悉，本次义诊累计服务200余人次，其中不乏血吸虫病高风险人群。中国援桑血防项目专家组组长戴洋说：“健康教育和义诊不仅是医术，更是传递中国医师的责任与温度。”

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