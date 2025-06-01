人民网莫斯科6月1日电（记者肖新新）明斯克消息：5月31日，由中国文化和旅游部、中国驻白俄罗斯大使馆与明斯克市政府共同主办的“茶和天下”·雅集活动在明斯克市中心自由广场举行。中国驻白俄罗斯大使张汶川、明斯克市执委会第一副主席拉扎列维奇、天津文化艺术代表团团长周建军、白俄罗斯文化部长切尔涅茨基、白俄罗斯经济部副部长阿布拉缅科，以及白俄罗斯政府、议会、政党、智库、各国驻白使节等各界人士近3万人出席活动。

张汶川在活动开幕式上发表致辞。中国驻白俄罗斯大使馆供图

张汶川在活动开幕式致辞中表示，茶是中华文明的微缩史诗，不仅是中华文化的象征，更是中华文明联结全球的绿色使者。“茶和天下”活动已成为中白人文交流的品牌活动。中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。中国坚持走和平发展道路，推进中国式现代化。作为全天候全面战略伙伴，中方愿同白方共同传承弘扬茶文化，从茶文化交流中增进两国人文相亲和互利合作，汲取构建人类命运共同体的精神力量。

拉扎列维奇在活动开幕式上发表致辞。中国驻白俄罗斯大使馆供图

拉扎列维奇表示，白中双边合作为两国文化交流开辟崭新前景。“茶和天下”活动已成为明斯克市传统盛事，架起了白中两国人民日益坚固的友谊桥梁，有助于白民众不断加深对中国的认识，促进两国文化交流互鉴。白方愿同中方持续深化人文等领域合作，为促进两国人民民心相通而不懈努力。

周建军在活动开幕式上发表致辞。中国驻白俄罗斯大使馆供图

周建军表示，天津作为一座文明古城，文化底蕴深厚，拥有许多可听可看可感受的文化和旅游资源，始终以开放包容的姿态与世界交流，欢迎更多白俄罗斯友人走进天津、了解天津、爱上天津。

“茶和天下”·雅集活动现场。中国驻白俄罗斯大使馆供图

本次活动期间，天津文化艺术代表团创新呈现中国古典舞与中华武术，表演《茶蕴巴山》《林鸟趣话》《邵多丽》《春水前溪》等舞蹈，展示武术《张策五行通背拳》等，并唱响中白两国经典歌曲《茉莉花》《故乡是北京》《库帕林卡》。代表团还同白俄罗斯国家模范舞蹈团共同奉献精彩表演。

“茶和天下”·雅集活动现场。中国驻白俄罗斯大使馆供图

活动现场人头攒动，白民众特别是青年人纷纷踊跃参与并体验天津茶文化与非遗项目展演。天津茉莉花茶拼配、张宇泥人张、抽纱刺绣等非遗技艺展台吸引大量民众驻足，观看非遗传承人妙手生花并拍照留念。中华文化互动和中华美食品鉴区摊位访客络绎不绝。白民众纷纷表示，通过欣赏天津文化艺术代表团带来的舞蹈与武术表演，充分感受到中华文化刚柔并济的特点，再次被博大精深的中华文化魅力所感染。

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