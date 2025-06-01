人民网迪拜5月30日电 （记者管克江） 当地时间5月30日上午，迪拜中国学校的体育馆里，灯光映亮五百枚交叠的孩童掌印。以“小小手掌印 大大社区心”为主题的六一国际儿童节庆祝活动正在举行。中国驻阿联酋大使张益明、中国驻迪拜总领事欧渤芊、阿联酋经济部次长阿卜杜拉等中外嘉宾与多国师生齐聚一堂，感受童趣与欢乐，共叙中阿友谊。

机器人在迪拜中国学校门口迎宾。人民网塔里克·易卜拉欣摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞表示，阿联酋将2025年定为社区之年。以“小小手掌印，大大社区心”为主题庆祝儿童节，正是对这一主题最美丽、最纯真的呼应。希望孩子们尊师重道，心怀感恩；热爱学习，勇于挑战；认真做事，扎实做人；心怀祖国，拥抱世界。

参加文化体验活动的孩子。人民网塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋经济部次长阿卜杜拉表示，迪拜中国学校成立五年来，始终积极探索发展路径，开展生动的教育教学和对外交流活动，搭建阿中民间交往的桥梁，成为阿中友谊的生动缩影。他还特意为当天活动创作了一首歌曲《孩子的节日》，歌词说：“今天我们欢庆/亲如一家/微笑着歌唱着/沐浴灿烂阳光。”

演出场景。人民网塔里克·易卜拉欣摄

迪拜中国学校校长郑丽表示，迪拜中国学校将继续搭建阿中文化教育交流的桥梁，让每个孩子成为美好社区的建设者和见证者，手牵手，心相连，为增强社区凝聚力而共同努力。

中外嘉宾和孩子们共绘《掌心树影》。人民网塔里克·易卜拉欣摄

在节目演出环节，迪拜尚马克国际学校以舞蹈演绎《茉莉花》；俄罗斯国际学校的民族舞蹈将传统牵手改为“掌心相对”；云南麻栗坡一小通过视频送来《古韵之约》……中外儿童用歌舞描绘友谊图景。《梦幻天地》串烧、音乐剧《马戏之王》、光影表演《成长快乐》、《少年中国 & APT》……迪拜中国学校孩子们的表演融合中阿元素，传递共鸣。

嘉宾与部分师生合影。人民网塔里克·易卜拉欣摄

节目演出。人民网记者 管克江摄

活动尾声，伴随着《命运与共》的合唱，嘉宾与多国孩子共绘《掌心树影》：成人掌印拓成的树干嵌入中阿英三语“社区”，孩童掌印在树冠堆叠成叶，爱心区埋入多国种子待长成“友谊林”。

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