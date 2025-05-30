新华社北京5月30日电 题：多家国际投行上调中国经济增速预期

新华社记者任军

高盛、摩根大通等多家国际投行近日表示，随着中国宏观政策落地显效，中美经贸会谈取得实质性进展，决定上调对2025年中国经济增速预测。其中，高盛上调0.6个百分点，摩根大通上调0.7个百分点，摩根士丹利上调0.3个百分点，野村上调0.5个百分点。

高盛5月13日发布研报称，上调对中国出口和GDP增速预测。高盛首席中国经济学家闪辉说，考虑到中美大幅降低双边关税水平，将中国2025年出口量增速预测上调5个百分点，将净出口对中国GDP增速的贡献由前值的负0.5个百分点，提高至0.1个百分点。高盛还上调了今年二季度和下半年的中国环比GDP增速预测，并将2025年全年GDP增速预测上调0.6个百分点。

5月19日出炉的国民经济运行情况数据显示，4月中国社会消费品零售总额同比增长5.1%、环比增长0.24%。野村中国首席经济学家陆挺表示，受消费品以旧换新政策加力扩围带动，4月中国零售数据较好。此外，中美经贸会谈取得实质性进展的背景下，部分出口企业加紧安排货物装运，这将对二季度中国出口产生一定影响。由此，野村将中国二季度GDP同比增速预测上调1.1个百分点，并将全年GDP增速预测上调0.5个百分点。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，2024年9月以来，中国出台了一揽子增量政策，产生了积极效果。今年财政政策比以往更为积极，赤字率按4%左右安排、比上年提高1个百分点；政府发债规模也相比往年大幅提高。此外，今年消费品以旧换新支持资金达3000亿元，比去年翻了一倍，这有助于扩大内需。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，今年以来，中国家庭消费和政府支出均有所改善。从家庭端来看，以旧换新补贴、定向的育儿补贴以及对服务业的支持政策有利于提振消费。从政府端来看，地方政府隐性债务置换，不仅降低了利息负担，也为一些面临展期困难的隐性债务减轻偿还压力，有助于呵护地方财力、增加财政支出强度。加快解决地方政府拖欠企业账款问题，也可改善企业的流动性和资产负债表。

“今年中国在AI领域的突破使得市场重新认识到中国的供应链和创新优势，这背后依托的是一个强大的生态系统，包括基础设施、数据、人才以及能源等。”谈及中国的科创表现，邢自强说，AI的应用可提高劳动生产效率，创造更多价值，提高潜在GDP水平。

此外，渣打、瑞银等多家金融机构也表示，在多项政策支持下，中国经济扛住外部冲击，展现出较强韧性和活力。

渣打银行5月21日发布的研报称，4月，消费品以旧换新带动商品零售强劲增长。基建和制造业投资稳步增长，体现出政府债券发行取得良好的政策支持效果。

瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示，中国政府出台的一系列政策，释放明确的稳增长信号，为实体经济和资本市场持续注入了稳定的、可预期的信心，这从全球投资者一季度对中国资本市场的持仓增加可以得到印证。

近期，摩根大通集团董事长兼首席执行官杰米·戴蒙、花旗集团董事长杜颂安、凯雷投资集团首席执行官施瓦茨等国际金融机构高管密集来华，纷纷表示看好中国经济发展前景，愿继续深耕中国市场。

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