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成就彼此 照亮世界（寰宇平）

——携手开辟中欧关系更加美好的未来

2025年05月27日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　半个世纪以来，中欧合作的方式、领域在变，但彼此合作互利共赢的本质始终未变。从历史到当下，中欧没有根本利害冲突，应该也能够做相互成就的伙伴

　　

　　今年是中国同欧盟建交50周年。中国和欧盟，推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。面对世界百年变局加速演进，中欧如何相处，关乎全球格局，关乎人类未来。

　　前不久，德国大众汽车和中国小鹏汽车签署谅解备忘录，相互开放各自专有的超快充网络。欧洲传统汽车巨头和中国新能源车企的合作，在全球汽车行业广受关注。上世纪80年代，大众汽车和上海汽车厂合作生产的第一辆上海桑塔纳轿车出厂，开启了大众深耕中国市场的进程。40多年倏忽而过，改革开放的中国大踏步前进。从昔日引进欧洲技术和管理，到如今双方企业共同开拓行业前沿，不断升级的合作轨迹再次印证：中国的发展进步，为互利合作打开更大空间。

　　恰如大众汽车在华发展历程所表明的，半个世纪以来，中欧合作的方式、领域在变，但彼此合作互利共赢的本质始终未变。从历史到当下，中欧没有根本利害冲突，应该也能够做相互成就的伙伴。

　　一个健康稳定的中欧关系，带来成就彼此的发展动能。中欧经济高度互补，利益紧密交融，双方互为彼此重要贸易伙伴，双边贸易额从建交时的24亿美元增长到2024年的7858亿美元，涵盖从传统的服装、玩具到机械设备、光伏产品等高端制造业；双向投资存量从几乎为零增长到2600亿美元，已进入“双向快车道”，未来大有可为。中欧班列累计开行超过10万列，覆盖200多座城市，成为连接亚欧大陆的黄金通道。今年一季度，中国对欧盟进出口1.3万亿元人民币，相当于每分钟都有超过1000万元的贸易往来。

　　一个健康稳定的中欧关系，带来照亮世界的正能量。近一段时间，面对变乱交织的国际形势，欧洲多国高层密集访华，中欧释放出深化战略沟通、增进战略互信的有力信号。中欧共同致力于推动世界多极化、经济全球化，在应对气候变化、维护多边主义等领域携手合作，为动荡世界注入开放包容、聚焦合作的积极力量。作为历史文化、社会制度、发展阶段各不相同的两大力量，中欧合作也向世界展示了各方应该也能够用对话化解分歧，以合作超越竞争，共同走好人类社会发展之路。“最终将中国和欧盟联系在一起的，是对和平、繁荣和可持续世界的共同愿景。”全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万认为，中欧伙伴关系可以成为稳定的支柱。

　　建交50年是新的起点，今天的中欧关系承载着更多全球期待。双方应从历史中汲取智慧和启示，深化战略沟通，增进理解互信，巩固伙伴定位，展现对人民、对世界、对历史的责任和担当。

　　以战略远见校准认知罗盘，确保双方关系始终朝着有利于世界和平与发展的方向前进。中国始终认为欧洲是多极世界中的重要一极。中欧关系不针对、不依附，也不受制于第三方。中国主张深化中欧关系，不是权宜之计，而是基于共同利益、面向长远发展的战略选择。欧洲也应坚持独立自主，正确看待中国发展，树立正确对华认知，聚焦合作，避免对抗，确保中欧关系健康稳定发展。

　　以开放胸襟绘制发展蓝图，为构建开放型世界经济汇聚共识和力量。中欧都是世界主要经济体，双方经济总量超过世界经济总量1/3，贸易体量超过全球贸易1/4。当前，甚嚣尘上的保护主义威胁世界经济复苏，冲击全球发展根基。中欧应共同反对保护主义，携手维护多边贸易体制，维护产业链供应链稳定，不断开辟互利合作新空间，为世界经济行稳致远作出更大贡献。

　　以多边合力捍卫公平正义，为完善全球治理发挥更大作用。当前，世界面临着要公道还是要霸道、要规则还是要强权的关键抉择。中欧应坚持走人间正道，在动荡世界中共同反对单边霸凌，捍卫规则和秩序。今年以来，在法国举行的人工智能行动峰会上，中国同欧洲以及全球各方共同倡导加强全球人工智能协调治理；在《巴黎协定》达成10周年之际，中法发布联合声明，重申加强气候变化国际合作的坚定承诺……中欧共同推动完善全球治理，为应对人类共同挑战注入正能量。

　　以包容胸怀浇灌和合之花，为不同文明交流互鉴注入更大动能。300多年前，德国哲学家莱布尼茨在《中国近事》中写道：“中国和欧洲代表了人类文化的两个高峰，如果中西加强合作与文化交流，便可以达成完美和谐的世界。”如今，站在历史的十字路口，中欧有能力为不同文明加强包容互鉴发挥引领作用。奥地利前总理沃尔夫冈·许塞尔指出，欧洲与中国都继承着塑造了人类智慧与道德的古老传统，双方在创建一个更加和平、繁荣、公正的世界方面有着共同理想。得益于签证等领域的政策便利，中欧“双向奔赴”的脚步进一步加快，人文交流更趋密切，跨越广袤亚欧大陆的中欧握手，正不断书写不同文明和合共生的美好故事。

　　动荡世界尤需责任担当。中欧携手应对全球性挑战，共同推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，必将为世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月27日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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