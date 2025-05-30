中俄智库高端论坛在北京开幕。人民网 记者杨倩摄

人民网北京5月30日电 （记者杨倩） 5月30日上午，为纪念世界反法西斯战争胜利80周年和联合国成立80周年，以“中国与俄罗斯：新时代合作”为主题的中俄智库高端论坛（2025）在北京开幕。

中国社会科学院院长高翔、俄罗斯国际事务委员主席伊戈尔·伊万诺夫、中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫出席开幕式并致辞。

高翔指出，中国和苏联分别作为第二次世界大战的亚洲和欧洲主战场，是抗击日本军国主义和德国纳粹主义的中流砥柱，为世界反法西斯战争胜利做出了决定性贡献。5月初，习近平主席应邀对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，取得圆满成功。两国元首共商中俄各领域战略合作大计，共庆世界反法西斯战争胜利80周年，共谱捍卫国际公平正义新篇章。

高翔强调，中俄两国应共同坚持和维护联合国权威，持续推进平等有序的世界多极化和国际关系民主化；坚持互利共赢，推动共建“一带一路”倡议与“大欧亚伙伴关系”建设紧密对接，推进普惠包容的经济全球化；加强人文交流，携手践行全球文明倡议，持续推进互学、互鉴的文明多样化，促进民心相通。

伊万诺夫表示，当前国际和地区安全领域面临严重挑战，因此回顾二战的起因和教训比以往任何时候都更重要。俄中两国坚决发对篡改历史的行径，并呼吁当代人铭记历史，竭力防止悲剧重演。今年5月，俄中两国领导人发表了关于全球战略稳定的联合声明，这份文件不仅为俄中深化合作奠定基础，也可以为世界主要有核国家协作提供框架。

伊万诺夫指出，中俄关系达到历史最高水平，不仅符合两国人民的根本利益，更是推动建立更加公正的多极化世界的重要因素。他呼吁参会者发挥专家对话的重要价值，深入探讨国际安全等议题，就如何高效落实双边协议和倡议交换意见。

张汉晖指出，中俄两国元首共同签署关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，为新形势下密切两国战略协作和各领域的互利合作，做出了顶层设计和战略部署。他表示，中俄继续坚定地站在一起，为世界多极化注入强劲动力，彰显了两国作为联合国安理会常任理事国的责任担当。他强调，全世界珍爱和平的国家应牢记历史，坚定捍卫二战胜利成果，坚持共商、共建、共享的全球治理观，携手为人类争取更加光明的未来。

莫尔古洛夫表示，今年中俄共同庆祝世界反法西斯战争和抗日战争胜利80周年，两国人民用鲜血凝成的战斗情谊与共同的英雄历史，是当前中俄关系达到历史最高水平的坚实根基。中国已连续15年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国地位，俄罗斯则位列中国第五大贸易伙伴国。今年两国元首制定了双边务实合作的新目标，期待本届论坛对双边合作现状展开深入分析，探寻具有前景的合作增长点。

来自中俄两国政府、智库、学界、商界等100多名代表，围绕“中俄共同维护真正的多边主义，合作推动世界多极化”“中俄务实合作与共同发展”和“中俄人文交流与文明互鉴”三个议题展开深入探讨。

本次中俄智库高端论坛由中国社会科学院和俄罗斯国际事务委员会联合主办，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所和中国社科院中俄战略协作高端合作智库承办。自2018年举办至今，论坛已成为中俄两国间层次最高、覆盖面最广、影响力最大的智库交流平台，为深化和发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系做出了积极贡献。

(责编：刘叶婷、杨牧)