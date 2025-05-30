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中老铁路员工为老挝特殊教育学校送去儿童节祝福

2025年05月30日15:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月30日电 （记者杨一）万象消息：27日，老中铁路有限公司员工在“六一”儿童节前夕走进位于老挝首都万象桶波村的盲人学校与东马凯村的“希望之手”聋哑学校，为孩子们送去节日祝福。

铁路员工给孩子们发放零食。温永华摄

铁路员工给孩子们发放零食。温永华摄

当天，员工们带着大米、零食等生活物资来到两所特殊教育学校。在盲人学校里，铁路职工与小学生手拉手围成圈，轻轻传递着承载爱意的物品。孩子们通过指尖的温度、掌心的触感感知这份真挚的关怀，并用清澈的嗓音回馈以动听的歌曲。

铁路员工与特殊学校孩子合影。温永华摄

铁路员工与特殊学校孩子合影。温永华摄

在“希望之手”聋哑学校，铁路员工将食品一一递到孩子们手中，孩子们用手语向铁路员工表达感谢。一个个“谢谢”“欢迎”的手势是他们最真挚的语言，员工和孩子们之间眼神的交汇和发自内心的笑容，让爱在无声世界传递。

铁路员工与特殊学校师生合影。温永华摄

铁路员工与特殊学校师生合影。温永华摄

中老铁路不仅是一条经济发展之路，更是一条情感交融之路。中老铁路将继续践行社会责任，让爱沿着铁轨的不断延伸，在老挝的土地上不断生根发芽、代代相传。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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