打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2025年“汉语桥”中文比赛缅甸曼德勒赛区决赛成功举办

2025年05月30日14:06 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网仰光5月30日电 （记者谢佳君）5月29日，2025年“汉语桥”中文比赛在缅甸曼德勒赛区圆满闭幕。中国驻曼德勒总领事高萍、缅北地区华校师生代表、侨团和社会友好团体负责人等出席颁奖仪式。

中国驻曼德勒总领事高萍为2025年“汉语桥”中文比赛缅甸曼德勒赛区优胜选手颁奖。中国驻曼德勒总领事馆供图

中国驻曼德勒总领事高萍为2025年“汉语桥”中文比赛缅甸曼德勒赛区优胜选手颁奖。中国驻曼德勒总领事馆供图

高萍总领事祝贺优胜选手取得好成绩并表示，今年“汉语桥”比赛是缅甸“3·28”大地震后在曼德勒举办的首场大型中文推广和华文教育活动。曼德勒福庆孔子课堂和其他缅北华校克服校舍震损、交通和通讯不畅等困难，积极筹办、参与此次比赛，值得充分肯定。缅甸大地震发生后，中国政府和民间救援力量第一时间抵达缅甸开展工作，曼德勒各华校师生积极提供24小时志愿服务，为中国救援队伍圆满完成任务给予有力保障，为两国胞波情谊增添新内容。中国驻曼德勒总领事馆将一如既往支持缅北中文推广和华文教育，期待更多缅北青少年积极参与、促进中缅友好事业，为中缅命运共同体建设作出新贡献。高萍总领事并预祝本届“汉语桥”比赛夺冠选手在中国全球总决赛中再创佳绩。

中国驻曼德勒总领事高萍与缅北地区华校师生代表、侨团和社会友好团体负责人合影。中国驻曼德勒总领事馆供图

中国驻曼德勒总领事高萍与缅北地区华校师生代表、侨团和社会友好团体负责人合影。中国驻曼德勒总领事馆供图

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部