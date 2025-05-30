人民网仰光5月30日电 （记者谢佳君）5月29日，2025年“汉语桥”中文比赛在缅甸曼德勒赛区圆满闭幕。中国驻曼德勒总领事高萍、缅北地区华校师生代表、侨团和社会友好团体负责人等出席颁奖仪式。

中国驻曼德勒总领事高萍为2025年“汉语桥”中文比赛缅甸曼德勒赛区优胜选手颁奖。中国驻曼德勒总领事馆供图

高萍总领事祝贺优胜选手取得好成绩并表示，今年“汉语桥”比赛是缅甸“3·28”大地震后在曼德勒举办的首场大型中文推广和华文教育活动。曼德勒福庆孔子课堂和其他缅北华校克服校舍震损、交通和通讯不畅等困难，积极筹办、参与此次比赛，值得充分肯定。缅甸大地震发生后，中国政府和民间救援力量第一时间抵达缅甸开展工作，曼德勒各华校师生积极提供24小时志愿服务，为中国救援队伍圆满完成任务给予有力保障，为两国胞波情谊增添新内容。中国驻曼德勒总领事馆将一如既往支持缅北中文推广和华文教育，期待更多缅北青少年积极参与、促进中缅友好事业，为中缅命运共同体建设作出新贡献。高萍总领事并预祝本届“汉语桥”比赛夺冠选手在中国全球总决赛中再创佳绩。

中国驻曼德勒总领事高萍与缅北地区华校师生代表、侨团和社会友好团体负责人合影。中国驻曼德勒总领事馆供图

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