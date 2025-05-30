新华社开罗5月29日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹喀土穆州卫生部29日通报，过去两天，该州累计新增霍乱感染病例2119例，其中死亡70例。

喀土穆州卫生部29日发布的流行病学报告显示，该州27日新增霍乱感染病例1177例，其中死亡45例；28日新增霍乱感染病例942例，其中死亡25例，感染和死亡人数均有所下降。89%被隔离的病人正在康复中。

喀土穆州卫生部突发卫生与流行病控制总局局长穆罕默德·提贾尼29日表示，此次霍乱疫情源于喀土穆州环境恶化及恩图曼市水污染。目前喀土穆州卫生部正通过排查病例、保障清洁水源、增加药品供应等措施应对霍乱疫情，争取在未来几天内大幅降低霍乱感染率。

据苏丹媒体报道，5月以来，喀土穆州尤其是恩图曼市的发电站等民用设施多次遭袭，导致该州大片地区水电中断长达十余天，居民被迫直接饮用井水或尼罗河水。

2024年7月，苏丹暴发新一轮霍乱疫情。苏丹卫生部本月27日说，该国多个州霍乱疫情加剧，过去一周内累计新增霍乱感染病例2729例，其中死亡172例，90%的新增感染病例集中在喀土穆州。

2023年4月，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突及其引发的严峻人道主义状况以及季节性暴雨引发的洪灾导致霍乱、登革热等传染病在苏丹大规模传播。

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