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中国企业积极助力非洲工业化进程——

授人以渔 成就梦想

本报记者  黄培昭
2025年05月30日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　埃塞俄比亚阿瓦萨工业园金茂面料厂内，工人们正在制作服装。

　　埃塞俄比亚阿瓦萨工业园俯瞰。

　　赞比亚赞特斯电气公司内，工人正在检测油浸式变压器产品。

　　摩洛哥丹吉尔科技城内的森麒麟轮胎生产线。

　　森麒麟轮胎生产车间内，中摩两国工人正在操作设备。

　　赞比亚江西经济合作区俯瞰。
　　以上图片均为本报记者黄培昭摄

　　近年来，在共建“一带一路”与中非合作论坛框架下，中国始终秉持真实亲诚理念，积极与非洲各国开展互利共赢合作。从非洲北部的摩洛哥，到中南部的赞比亚，再到东部的埃塞俄比亚，一座座现代化工业园区和科技城拔地而起，中国企业有力助推当地人才培养和产业升级，照亮了更多年轻人的梦想和未来，为非洲国家工业化进程、经济多元化发展注入强大动力。

　　带来发展机遇

　　浇灌希望园地

　　晨光穿透薄雾，洒在摩洛哥穆罕默德六世丹吉尔科技城（以下简称“丹吉尔科技城”）里，为森麒麟轮胎（摩洛哥）有限公司（以下简称“森麒麟轮胎”）宽敞明亮的厂房镀上金边。每天上班前，森麒麟轮胎生产车间主管阿米尔总会习惯性地绕着厂区走上一圈，听着机械运转的轰鸣声，心里便安稳许多。车间里，巨大的机械臂在智能生产线上有序运转，自动导引车穿梭往来，身着工服的技术工人紧张忙碌着。

　　丹吉尔科技城由中国路桥工程有限责任公司承建，自2023年2月正式投入招商运营以来，累计签约入驻企业近30家，入园企业总投资额约30亿美元。森麒麟轮胎于同年10月入驻丹吉尔科技城，到2024年9月30日首批轮胎产品下线，仅用时11个月就打造了一座轮胎智造工厂。预计今年全面投产后，工厂年产高性能轿车、轻卡子午线轮胎将达600万条。

　　就在几年前，这里还是一片荒芜，阿米尔也对未来充满了迷茫。“大学毕业后，我找了很多工作，但总是专业不对口。直到听说中国企业要来建设轮胎工厂，我才觉得机会来了。”阿米尔说，进入森麒麟轮胎后，他从普通学徒做起，车间里陌生的生产设备、复杂的操作流程一度让他手足无措。“中国师傅总是耐心指导，哪怕再简单的动作，也会一遍遍地教。”一次车间设备突发故障，师傅带着阿米尔在深夜里奋战几个小时，直到故障排除。阿米尔说，那一刻，他真正明白了师傅常说的那句话——“技术是硬本领，要扎扎实实学到手。”

　　如今，阿米尔领导着一支50多人的团队，负责轮胎成型与质量检测等工作。看着一只只检验合格的轮胎装入集装箱，一辆辆满载轮胎的货车驶出厂区、奔向码头，阿米尔的脸上总是挂满笑容。他知道，自己的未来，已经在这里扎根。

　　中国企业的到来，串联起摩中两国间更加紧密的合作纽带。摩洛哥前经济与财政大臣法塔拉·瓦拉卢表示，在共建“一带一路”框架下，中国企业正在为当地创造更多高技能就业岗位，进一步完善摩洛哥的产业链，为国家发展带来前所未有的机遇。摩洛哥当地媒体评论说，中国企业正在摩洛哥浇灌出一片希望园地。

　　培养技术团队

　　填补生产空白

　　在赞比亚中央省齐邦博市，27岁的邓肯·菲里曾每天蹬着破旧自行车，挨家挨户推销二手手机配件。父亲早年在矿场受伤失去劳动能力，全家只能靠菲里的微薄收入勉强糊口。找一份能学技术的工作是菲里最大的愿望。但赞比亚工业基础薄弱，对他这样没上过大学的年轻人来说机会寥寥。随着赞比亚江西经济合作区落户齐邦博市，菲里迎来了摆脱窘境的机会。

　　2022年，赞特斯电气有限公司（以下简称“赞特斯电气”）入驻赞比亚江西经济合作区，带来了赞比亚本土第一条变压器生产线。此前，该国电力设施严重依赖进口，即便一台普通变压器也价格高昂，采购周期经常要半年以上，还只能高价聘请外国工程师维修。听到赞特斯电气总经理宗诚在招聘会上说“我们要培养赞比亚自己的技术团队”后，菲里第一个报了名。

　　起初，菲里连“绝缘材料”和“绕组”是什么都不懂。中国工程师李衡白天给他实物讲解变压器结构，晚上用手机翻译软件教他看图纸。3个月后，菲里独立完成了第一台50千伏安变压器的线圈绕制。当这台贴着“赞比亚制造”标签的设备被运往铜带省的农场时，他特意邀李衡合影留念：“以前我们只能买外国货，现在我能造出国家需要的东西了！”

　　2023年，赞比亚部分地区遭遇暴雨灾害，首都卢萨卡郊区变电站的进口变压器烧毁，造成附近社区停电两周，陷入一片黑暗。赞特斯电气团队临危受命，菲里与中国同事们通宵达旦投入抢修。当他把生锈的接线端子换成耐腐蚀产品时，沉寂许久的变压器重新运转起来，守候多时的当地居民不禁热烈欢呼。此后不久，菲里被破格提拔为维修组组长。

　　“中国企业不仅教会我们造变压器，更让我们知道如何创造未来。”凭借着自己的双手，菲里翻新了自家房子，并资助妹妹考取了电工证书。如今在公司，他管理着10余名本地技术工人。通过赞特斯电气“技术传帮带”计划，菲里还带出了3名学徒，其中女技工塔莉亚的故事更是登上了赞比亚当地新闻：“以前女人只能在市场卖菜，现在能用万用表检测电路了！”

　　据介绍，截至2024年，赞特斯电气已累计为赞比亚培训了200余名电力技工，本土化生产率达75%，变压器采购成本下降40%，维修响应时间从两周缩短至48小时。此外，该公司的本地化战略重塑了赞比亚产业链，如过去完全依赖进口的硅钢片和绝缘漆，现在已有两家本土供应商试点生产。“我们不再只是非洲的矿产仓库，中国企业帮我们点燃了工业化的火种，而这火种，正在我们自己手中传递。”菲里说。

　　助力产业转型

　　迈向幸福生活

　　阿瓦萨工业园由中国土木埃塞俄比亚工程有限公司承建，位于埃塞俄比亚南方州，是埃塞联邦政府主导的第一个工业园项目，是非洲第一个零排放纺织工业园。

　　步入阿瓦萨工业园内的无锡金茂JP纺织（埃塞俄比亚）有限公司面料厂（以下简称“金茂面料厂”），缝纫机嗡鸣声、轴承转动声和布料摩擦声此起彼伏。

　　阳光透过高大的窗户，洒在繁忙的工位上。24岁的当地女工提吉斯特专注地操控着缝纫机，手指在五彩斑斓的布料间灵巧穿梭。几分钟后，一件崭新的T恤衫就做好了。3年前，她还是阿瓦萨市远郊的一名农家女子，每天在咖啡园里辛苦劳作，家里8口人全靠种植咖啡勉强维持生计。“我那时从未想过自己能过上不一样的生活。”提吉斯特说。如今她已从一名普通工人成长为车间组长，不仅能养活自己，还能资助弟弟上学。

　　据悉，金茂面料厂自投产以来，已为当地提供了近2000个就业岗位，许多像提吉斯特一样的年轻人，第一次拥有了稳定的收入。记者在采访中了解到，金茂面料厂刚建成时共招募了800多名当地工人，其中绝大多数对纺织工艺一无所知。从穿针引线到复杂裁剪，在中国师傅手把手指导下，现在一名当地熟练工每天能生产200多件衣服，工厂每月出货超过30万件。

　　当地媒体报道说，中国企业带来的不仅是设备和技术，更是一整套工业化解决方案。中国企业“建设—培训—管理”三位一体模式，正助力埃塞俄比亚实现工业化转型，帮助成千上万埃塞俄比亚年轻人用双手书写人生新篇章。从田野到车间，从贫困到希望，他们的梦想在这里生根、发芽。伴随着中国企业的持续助力，埃塞俄比亚工业化道路正越走越宽广。

　　夕阳西下，年轻的工人们陆续走出厂房。提吉斯特站在厂门口，回望灯火通明的车间，轻声说：“我希望未来把家人都接到城里生活。感谢中国企业帮助我们一步步迈向幸福生活。”

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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