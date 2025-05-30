双方在经贸、防务、青年交流等多个领域达成共识

本报记者 许立群

近日，英国与欧盟在伦敦举行了英国“脱欧”后的首次英欧峰会，双方达成一系列协议，为“重置”双边关系奠定了基础。出席峰会的英国首相斯塔默、欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席科斯塔均表示，此次峰会是“历史性时刻”，标志着双方关系进入一个全新的阶段。

根据英国首相府发表的声明，此次达成的协议涵盖经贸、防务、青年交流等多个领域。在经贸方面，双方签署了为期12年的新渔业协议，协议不仅将保障英国渔船可持续进入欧盟水域，同时也维持欧盟渔船在英国水域的现有捕捞配额，为双方渔业稳定发展提供了重要基础。双方还达成动植物检疫协议，将极大简化英国食品出口手续并降低成本，预计将促使英国的汉堡包、香肠等产品重新进入欧盟市场，进一步促进双边贸易繁荣。

在绿色经济领域，双方同意对接各自的碳排放交易体系，避免英国企业因欧盟明年即将实施的碳征税而受到影响。同时，英国还将探索重新加入欧盟内部电力市场的机会，这将提升能源调配的灵活性，降低双方电价波动超15%。

在防务领域，双方达成安全与防务合作框架协议。冯德莱恩表示，这项协议意味着英国有望参与欧盟1500亿欧元的联合采购武器计划。这一合作将有助于提升英国的军工实力，加强欧洲在国防领域的整体协作能力，共同应对安全挑战。

在人文交流方面，双方将启动“青年流动计划”。该计划允许英欧双方年轻人在对方国家工作与学习最长三年，同时设定了人员流动限额及停留期限。此外，英国还将重新加入欧盟的学生交流计划，这将为双方青年提供更多学习和交流机会。同时，欧盟也将取消此前的部分限制，允许英国旅客在申根区使用电子闸门，并简化艺术家在欧盟的旅行程序，为文化行业创造更多流动空间。

英国于2020年1月31日正式“脱欧”，此后双方关系经历了冷淡期。近年来，随着国际形势的变化，特别是美国政府政策的转向，英欧双方都意识到加强合作的重要性。评论认为，对于执政的英国工党来说，此次与欧盟达成协议意味着“务实外交的回归”。预计此次双方达成的相关协议将在2040年前推动英国经济增长近90亿英镑（约合120亿美元），为英国经济的复苏和发展注入新的活力。英国经济学家史蒂夫·诺兰认为，双方此次达成协议体现出一种成熟的外交姿态，“它将英国重新带入与欧盟进行制度性接触的框架之中”。

舆论同时称，英欧之间仍存在诸多未解决问题，如北爱边界、直布罗陀主权等争议依旧存在。英国《经济学人》杂志认为，英欧关系在协议签署后，真正的考验才刚刚开始，双方需在复杂国际形势下，探索合作与分歧并存的发展道路。欧洲新闻电视台网站刊文说，尽管英欧峰会达成了一些协议，但英国和欧盟在核心议题上的分歧依然明显，特别是在英国国内政治阻力不小的情况下，双方未来仍需通过持续谈判来巩固峰会取得的成果。

（本报伦敦5月29日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 15 版）

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