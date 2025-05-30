第四十六届东盟峰会通过“东盟二〇四五议程”

本报记者 章念生 刘 慧 曹师韵

5月26日至27日，第四十六届东盟峰会在马来西亚吉隆坡举行。图为吉隆坡会议中心外的峰会标识。

本报记者 章念生摄

5月26日至27日，第四十六届东盟峰会在马来西亚吉隆坡举行。本届东盟峰会以“包容性和可持续性”为主题，聚焦加强区域一体化，提升抵御贸易风险的能力。与会各方围绕贸易投资、数字经济、气候变化、海上安全等一系列重要议题深入探讨。峰会通过的“吉隆坡宣言”、《东盟共同体愿景2045》及相关战略蓝图将构成“东盟2045议程”，为东盟未来20年的发展提供指导性意见和规划。

东盟轮值主席国马来西亚总理安瓦尔表示，当前国际局势复杂多变，在地缘政治持续紧张、经济全球化遇阻、气候变化加剧以及科技颠覆性进展等多重挑战下，东盟国家必须共同秉持清晰的发展愿景、坚定的前进目标和紧密团结的意志，携手应对，推动区域和平、稳定与繁荣。

擘画区域一体化新蓝图

在本届东盟峰会的举办地——马来西亚吉隆坡会议中心展厅，用西瓜雕刻的2025东盟轮值主席国标志，生长在橱窗里的有机蔬菜，摆放在六边形木盒里的热带水果，“花之塔”花团锦簇、芬芳馥郁……作为东盟轮值主席国，马来西亚通过这一展陈不仅展示本国物产之丰，也传递出地区国家携手应对全球挑战的信心。

作为本届东盟峰会的重要成果，会议通过了《东盟共同体愿景2045》，并发表“吉隆坡宣言”。根据《东盟共同体愿景2045》，东盟将通过政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体三大支柱推进区域一体化进程，同时聚焦可持续基础设施、智慧城市与可持续发展、数字创新、物流与供应链畅通、卓越监管与合作、人文交流等六大战略方向，推动区域互联互通迈上新台阶。

安瓦尔表示，《东盟共同体愿景2045》在东盟一体化进程中具有关键意义，“吉隆坡宣言”不仅是一份发展指导文件，更是东盟成员国对区域未来的共同承诺，彰显了各国对多边主义的坚持、合作共赢的决心，以及推动经济数字化转型和积极应对气候变化的责任感。

东盟秘书长高金洪表示：“这份愿景具有前瞻性与战略高度，准确把握地缘政治变动、数字化转型、人口结构变化及气候挑战等关键趋势，为东盟未来发展指明了方向。”

“《东盟共同体愿景2045》的发布，是东盟发展历程中的一个重要里程碑，彰显了东盟推进一体化、深化合作、实现可持续发展的坚定承诺。”印度尼西亚大学东盟—中国研究中心研究员拉伊汉·罗诺迪普罗在接受本报记者采访时认为，这一文件强调团结、韧性与创新，力求通过深化经济合作、巩固社会文化纽带、促进环境可持续，“建设更具凝聚力、更加繁荣的东盟”。

坚定维护多边贸易体制

最近一段时间，美国对多国频繁挥舞关税“大棒”，引发全球贸易秩序紊乱，严重破坏多边贸易体制。如何应对美国滥施关税给地区国家带来的挑战，成为本届东盟峰会关注的一大议题。

“美国实施单边关税政策，正在加剧全球贸易体系的紧张与碎片化。”安瓦尔在峰会开幕致辞中表示，东盟已成立地缘经济工作组，承担协调任务，展示维护多边主义的决心与信心。作为东道主，马来西亚积极推动东盟在关税应对上形成统一立场。“东盟国家已就此达成共识，未来任何对美关税应对举措都必须建立在集体共识基础之上，确保成员国利益不受侵害。”安瓦尔强调。

“美国加征关税已扰乱全球贸易秩序。”泰国总理佩通坦在会上呼吁，东盟应构建一体化供应链网络，深化区域一体化，最大限度发挥自贸协定效用，增强整体抗风险能力。峰会通过的《东盟领导人关于应对全球经济贸易不确定性的声明》指出，全球贸易正面临愈发频繁的单边主义和保护主义冲击，东盟将坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，应维持可预测、透明、自由、公平、可持续、遵循规则的基本原则。

《东盟领导人关于应对全球经济贸易不确定性的声明》中还提出了一系列具体举措，包括加快《东盟数字经济框架协议》等谈判，深化内部贸易投资；充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和自贸协定，降低不确定性与供应链中断风险；强化对外合作，拓展新兴伙伴；各国采取有针对性的保障措施，全方位支持本地产业与劳工群体；发挥现有跨部门机制与新成立的东盟地缘经济工作组的协调功能，提升整体应对能力。

自贸区升级释放澎湃动能

日前，中国—东盟经贸部长特别会议以线上方式举行，双方共同宣布全面完成中国—东盟自贸区3.0版谈判。据中国商务部介绍，3.0版将打造包容、现代、全面、互利的自贸协定，包含数字经济、绿色经济、供应链互联互通、标准技术法规与合格评定程序、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、竞争和消费者保护、中小微企业、经济技术合作等9个新增章节，有利于双方在新形势下推进更宽领域、更深层次的区域经济一体化。马来西亚投资、贸易和工业部部长扎夫尔认为，这是“深化区域一体化、促进增长的关键一步”，“这些成果将成为东盟持续增长与提升竞争力的重要推动力”。

“在全球经济充满不确定性的背景下，东盟—中国自贸区3.0版谈判的完成尤为及时，也至关重要。”高金洪认为，3.0版将进一步强化双方在贸易、投资、互联互通等方面的协作，推动协定向现代化、前瞻性转型，在数字与绿色转型中创造新机遇，助力提升地区创新力和整体竞争力。同时，还将在数字经济、绿色经济和供应链互联互通等新兴领域创造新机遇，通过提升创新力、生产力和竞争力，重新定义东盟与中国之间的经济联系。

“东盟与中国的全面战略伙伴关系，不仅是经济增长的驱动力，更是地区经济稳定的基础。”马来西亚总理政治秘书曾敏凯26日在中国—东盟经贸论坛上表示，期待东盟与中国之间建立更加密切、更具包容性和前瞻性的经济联系。泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏认为，东盟与中国已连续多年互为最大贸易伙伴，双方人口合计超过20亿。双方整合资源、优势互补，将不断释放强劲的共同发展动能。

峰会期间，还举行了首届东盟—中国—海合会峰会和第二届东盟—海合会峰会。分析认为，中国、东盟、海合会国家的总人口、经济总量均占全球约1/4，三方市场联通，将助推东盟与中国、中东建立更紧密贸易关系，为东盟经济拓展更广阔的合作空间。

向内增强凝聚力，向外拓展新空间。分析人士认为，本届东盟峰会上，各国领导人围绕区域战略优先事项、合作发展机制以及强化区域互联互通与团结一致等方面展开交流，展现出更强韧性与更广格局，为东盟区域一体化进程翻开了新篇章。

（本报吉隆坡、雅加达5月29日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 15 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)