中外人士热议《共同的家园——上合组织成员国发展愿景民意调查报告》

本报记者 强 薇 张晓东 李欣怡

制图：宣 艳 李嘉兆

近日，人民日报社国际部和环球时报研究院联合发布《共同的家园——上合组织成员国发展愿景民意调查报告》。报告显示，成员国民众广泛认同“上海精神”及“五个共同家园”重要倡议，肯定上海合作组织在全球治理等方面发挥的积极作用，多数受访者认为中国发展经验值得其他上合组织国家借鉴，对深化国家间各领域合作充满期待。

此次民调在上海合作组织10个正式成员国展开。3月31日至5月8日，共回收中文、英文、俄文、波斯文、乌尔都文、哈萨克文等11个语种的有效问卷5700余份。报告全面反映多元文化背景下的民意光谱，为推动构建更加紧密的上合组织命运共同体提供了扎实的民意坐标系。

凝聚共同价值 各领域合作成果丰硕

上海合作组织以互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”为根本遵循，为推动构建更加公正合理的全球治理体系贡献“上合力量”。在当前国际形势下，上合组织作为维护地区安全、促进共同发展、完善全球治理的重要力量，其影响力和吸引力不断提升。民调数据显示，超过八成受访者认可上合组织在全球治理方面发挥积极作用，其中“维护世界安全”的作用获最多认可（52%），其次为“促进全球发展”（49%）和“促进经济全球化”（47%）。

24年来，上合组织不断深化政治、安全、经济和人文等领域的合作，为各成员国的发展提供了广阔空间和有力支持，为地区国家人民带来诸多实际利益，成为各成员国提升自身国际影响力、实现发展进步的重要平台。近七成受访者认同本国在上合组织框架下获得了更多参与全球治理的机会，超过六成受访者认同上合组织促进了本国的可持续发展和现代化进程，超过七成受访者对上合组织能为地区乃至全球发展与合作作出贡献持有积极肯定预期。

“当前，全球性挑战层出不穷，需要各方携手应对，‘上海精神’这一理念在今天更显重要。”俄罗斯《劳动报》副总编辑瓦西里·休罗夫表示，上合组织顺应当今时代潮流，一定能够在各成员国共同努力下不断发展壮大，为维护世界和平与发展注入更多确定性和正能量。

哈萨克斯坦腾格里新闻网总编辑艾苏丹·库利什马诺夫表示，民调结果显示，超过八成受访者支持“建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的共同家园”这一重要倡议，充分证明和平、友好、合作是成员国民众的共同期待。

中国上海合作组织研究中心前秘书长邓浩表示，上合组织倡导并积极践行以“上海精神”为核心的、超越冷战思维的先进理念，始终坚持和推进“对话不对抗、结伴不结盟”，携手各方共建新型国际关系，为冷战后国与国如何相处合作、国际组织如何实施运作提供了新智慧、新方案、新路径，在维护地区稳定、促进区域发展和全球治理中扮演着越来越重要的角色。

认可中国作用 携手促进共同发展

今年是上合组织的“中国年”。作为重要创始成员国，中国自加入上合组织以来，积极与其他上合组织成员国在经贸、基础设施建设、现代农业、能源等领域开展务实合作，以开放姿态分享中国发展理念和治理方案，共享中国发展机遇和实践成果，推动成员国共同发展。

民调数据显示，95%的受访者认为中国的发展经验值得本国借鉴；同样有95%的受访者认同与中国合作能为本国的发展和现代化建设带来积极影响，其中，“促进经贸便利化”获最多认可（43%），其次为“提高农业技术水平”（40%）、“促进高科技发展”（40%）、“完善基础设施建设”（38%）和“助力农村脱贫减贫”（37%）。

近年来，中国通过举办多种活动，为成员国不同文明间的交流对话、互学互鉴搭建沟通桥梁和平台，促进民心相通、相知相亲。数据显示，中国在上合组织框架下举办的青年交流活动总体上获民意青睐比例为87%，九成受访者希望未来能够到访中国，超过七成受访者希望能赴华旅游。

塔吉克斯坦“Asia—Plus”媒体集团创始人兼总编辑乌梅德·巴巴哈诺夫认真倾听了发布的民意调查结果，认为塔吉克斯坦民众对中国发展经验的“肯定度高”非常客观。他表示：“塔吉克斯坦一直与中国保持睦邻友好和互利合作，希望我们能够继续保持并将两国友好关系提升到新的高度。”

俄罗斯红线电视台总编辑阿列克谢·祖博克表示，红线电视台密切关注中国的发展动态，将中国经验、发展成就以及在上合组织框架下俄中两国的合作情况介绍给本国民众，也通过播放中国电视节目让俄罗斯民众了解中国人民的生活，这些节目在当地广受欢迎。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚与高加索研究室副主任杨进表示，中国的发展为其他成员国提供了机遇，如通过高质量共建“一带一路”推动区域互联互通和贸易便利化。中国在基础设施建设、农业技术、高科技发展及减贫等方面的经验受到各方的普遍认可，未来可在这些方面继续深化合作，推动各方共同发展和现代化进程。

奔向美好未来 构建上合命运共同体

多年来，“上合大家庭”影响力、凝聚力和感召力不断提升，各方在上合组织框架下不断深化政治安全、互联互通、经贸投资、绿色发展、人文交流等领域务实合作，积极推进数字经济、人工智能等前沿领域的合作。超九成受访者期待各成员国在上合组织框架下进一步加强经济、科技、安全以及人文交流合作。

为了加快区域经济一体化进程，各方积极推动落实成员国扩大本币结算份额，积极推进筹建上海合作组织融资平台。上合组织国家扩大本币支付和结算份额在成员国民众中的支持率达72%。这一数据反映出各成员国希望通过深化金融合作，进一步增强自身经济的稳定性和自主性的诉求，提升上合组织在国际经济舞台上的影响力与话语权。

杨进表示，上合组织国家在减贫、数字经济、能源和农业等领域合作前景广阔。邓浩表示，当前，成员国民众对上合组织的期待和希冀更加强烈和迫切，期待各成员国精诚团结、加强合作、共克时艰，最终实现合作共赢、共同发展。

“作为上合组织对话伙伴，土耳其与上合组织国家不断拓展交流合作、加深相互了解，共同维护地区和平稳定和繁荣发展。”土耳其《自由报》国际新闻主编内杰德·奥兹尤尔特表示，“多领域合作让上合组织国家能够更好应对国际挑战，实现共同发展。希望未来上合组织能够进一步加强媒体和青年领域的合作，助力弥合分歧、推动民心相通。”

中国外文局副局长于运全表示，此次民意调查为各方提供了重要启发，期待未来各国媒体、智库、文化机构、企业等加强交流，阐释上合主张、凝聚上合共识、发出上合声音，为构建更加紧密的上合组织命运共同体贡献力量。

（环球时报记者易佳、刘斯尹对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 15 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)