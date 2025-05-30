吉树民

今年是世界反法西斯战争胜利80周年和联合国成立80周年，人类历史进程来到一个关键节点。当前，世界百年变局加速演进，地缘冲突延宕不绝，各种挑战层出不穷，不稳定不确定因素显著上升。在此背景下，如何更加有效地捍卫国际公平正义，维护世界和平与稳定，促进共同发展和繁荣，是国际社会共同面临的时代课题。

上海合作组织作为国际影响日益上升的重要机制，承载着国际社会特别是全球南方的殷切期待。2024年，习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议上强调，我们要坚守初心，继续高举“上海精神”旗帜，守望相助，相互成就，共同把稳上海合作组织发展方向，将本组织打造成为成员国实现共同繁荣振兴的可靠依托。在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上，习近平主席提出建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的“五个共同家园”。这一理念顺应世界发展大势，符合本地区和国际社会共同利益，为上海合作组织发展指明了正确方向。

中国已正式接任上海合作组织轮值主席国。中方同各方团结协作，为上海合作组织拟定了丰富务实的议事日程。特别是围绕“上海合作组织可持续发展年”主题，中方主办了绿色发展以及减贫、环保信息共享、绿色低碳技术等多项培训活动，聚焦发展动能推陈出新，以实实在在的成果惠及地区各国和人民。中方将继续以实际行动践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”口号，巩固政治互信、维护共同安全、促进共同繁荣、加强民间交往、提升机制效能，为本地区和世界创造更多福祉。

中国和塔吉克斯坦山水相连、唇齿相依、命运与共。在两国元首战略引领下，中塔关系始终保持健康稳定发展势头。2024年，习近平主席成功对塔吉克斯坦进行国事访问，推动双边关系迈上新时代中塔全面战略合作伙伴关系的新台阶。双方一致决定在更高起点携手构建世代友好、休戚与共、互利共赢的中塔命运共同体，为双边关系发展擘画了宏伟蓝图。中塔高水平政治互信与高质量务实合作不仅有力促进两国共同发展、维护共同安全，也有利于上海合作组织更好地发挥促进和平与发展的积极作用。面对动荡不安的国际地区形势，塔方坚定支持并积极落实习近平主席提出的三大全球倡议，密切在上海合作组织、中国—中亚机制、联合国等多边框架内协调配合，坚定相互支持，践行真正的多边主义，共同维护国际公平正义和发展中国家共同利益。

中国永远是塔吉克斯坦值得信赖的朋友、可以倚重的伙伴、亲密无间的兄弟。中方愿同塔方共同努力，不断巩固双边关系，深化在多边机制中的协调与合作，推动新时代中塔全面战略合作伙伴关系向更高水平发展，构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，为世界和平发展事业贡献中塔力量。

（作者为中国驻塔吉克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)