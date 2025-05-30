新华社莫斯科5月29日电 （记者赵冰）中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清28日在俄罗斯出席第十三届安全事务高级代表国际会议并发表讲话。126个国家和国际组织的代表参加会议。

陈文清说，习近平主席提出全球安全倡议，高举合作、创新、法治、共赢的旗帜，为汇聚全球安全合力提供了重要指引。中国愿与国际社会携手践行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同应对各类风险挑战，共同构建普遍安全的世界。

陈文清还分别出席了金砖国家、上海合作组织成员国代表团团长会晤，同部分与会国家代表团团长举行双边会见，就加强国际安全合作，完善全球安全治理达成共识。

27日，陈文清与俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄执法安全合作机制第十次会议。

陈文清表示，5月上旬习近平主席与普京总统成功会晤，为下阶段中俄关系发展擘画新的发展前景。中方愿同俄方一道落实好两国元首重要共识，推动执法安全合作提质升级，为两国发展振兴和现代化建设注入强劲动力，积极落实全球安全倡议，为全球战略稳定和国际关系民主化作出积极贡献。

绍伊古说，习近平主席访问俄罗斯并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，具有重要的双多边意义。俄方愿与中方共同努力提升执法安全合作水平，有效维护两国核心利益，为世界注入稳定性。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 03 版）

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