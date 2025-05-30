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王毅继续会见第三次中国—太平洋岛国外长会与会外宾

2025年05月30日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社厦门5月29日电  中共中央政治局委员、外交部长王毅29日在厦门继续会见来华出席第三次中国—太平洋岛国外长会的外宾。

　　在会见密克罗尼西亚联邦外长罗伯特时，王毅表示，习近平主席和西米纳总统就加强互信友谊、深化互利合作达成重要共识。中方愿同密方进一步拓展基础设施、应对气变、海洋科考等重点领域合作，推动中密全面战略伙伴关系不断向前发展。

　　罗伯特祝贺第三次中国—太平洋岛国外长会圆满成功，表示密联邦政府坚定恪守一个中国原则。中国不仅是合作伙伴，也是世界领导者，带领全球南方国家实现可持续发展，建立公正世界。密联邦愿继续发展密中全面战略伙伴关系。

　　在会见瓦努阿图外长阿蒂时，王毅表示，在习近平主席和瓦方领导人战略引领下，中瓦全面战略伙伴关系不断发展。瓦方新一届政府就任后，继续坚持积极友好对华政策，中方表示赞赏。双方应乘势而上，加强各层级交往，拓展务实合作。

　　阿蒂表示，中方支持不仅帮助瓦方改善民生，也增强了发展的信心和韧性。瓦政府坚定奉行一个中国政策，愿同中方进一步加强发展战略对接，加快双边自贸协定谈判，推进教育、基建、卫生、警务等方面合作，迈向更繁荣的未来。

　　在会见巴布亚新几内亚外长特卡琴科时，王毅表示，中国同巴新的友谊跨越山海、经受了时代考验。双方要落实好两国领导人共识，尽快启动自贸协定谈判，深化各领域合作。中方重视巴新作为南太地区大国的影响和面向亚洲的“门户”作用。

　　特卡琴科表示，对华关系对巴新至关重要。巴新政府坚定支持中国维护国家主权和领土完整。愿同中方密切沟通协调，推动共建“一带一路”项目，加强农业、教育、电信、能源、地方等领域务实合作。

　　会议期间，王毅还会见了瑙鲁前总统、现副外长库恩，斐济外交部协理部长兼议会副议长奎里奎里塔布阿，太平洋岛国论坛副秘书长纳亚西。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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