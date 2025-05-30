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便利往来促交流 合作空间更广阔——海合会四国热议中国免签政策

2025年05月30日00:23 | 来源：新华网
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新华社多哈5月29日电 题：便利往来促交流 合作空间更广阔——海合会四国热议中国免签政策

新华社记者

中方在东盟－中国－海合会峰会期间宣布，自2025年6月9日至2026年6月8日，对沙特阿拉伯、阿曼、科威特、巴林持普通护照人员试行免签政策。上述4国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。加上2018年全面互免签证的海合会成员国阿联酋和卡塔尔，中方已实现对海合会国家免签“全覆盖”。

在接受新华社记者采访时，来自沙特、阿曼、科威特和巴林的各界人士纷纷表示对此感到由衷高兴。他们认为，这一政策将极大便利双边人员往来，进一步推动文化交流与人员互通，为双方合作注入新活力。

僕珂挐贸易 (上海) 有限公司首席执行官塔里克·阿卜杜拉·布克纳说，作为一名沙特公民，同时也是一名在上海开展业务的企业家，当他得知沙特公民可以免签进入中国时，感到无比高兴与振奋。这一政策不仅仅是对旅行程序的简化，更是沙中两国关系持续深化的真实写照，免签政策将进一步推动两国相互理解与民心相通。

中铁十八局集团（沙特）有限公司沙特员工部总经理哈米德说，免签政策将极大便利沙特供应商赴华考察采购，为项目建设引入更多优质资源，为拓展业务创造更多机遇。

沙特投资部国际事务办公室主任阿伊德·亚米说，无论是旅游、经商、探亲还是交流，“中国行”说走就走！作为沙特人，真的很高兴看到沙中关系越来越紧密，文化交流、人脉互通更加便利。

阿曼著名专栏作家哈勒凡·图基说，中国决定对阿曼及其他三个海湾国家的公民实行免签，是一项具有重要意义的举措，节省了四国公民申请签证所需时间和精力，有助于中国吸引更多来自这些国家的游客。这一举措彰显了中国对外开放的决心，与多年来中国持续推进的改革开放战略高度契合。

科威特教育部首席工程师、科威特水协会可持续发展委员会主席赫芭·阿巴斯认为，对于科威特企业来说，这项政策是一项重大利好。科威特企业家现在可以更自由地前往中国参加贸易展览会、会见合作伙伴、探索投资和采购业务。免签政策将促进人员往来，加强双方业务关系和彼此信任，鼓励中科企业和投资者更积极地接触，为互利伙伴关系奠定基础。

巴林众议院财政与经济事务委员会主席、企业家艾哈迈德·萨卢姆说，相关便利措施实施将拓展直接交流机会，也将带动更多人前往中国访问。此举标志着巴中经贸关系发展进入崭新阶段。

巴林《海湾消息报》报业集团总经理阿卜杜勒·马吉德·哈吉说，这一举措展现了中国致力于与海合会国家加强人文交流的积极意愿，将为两国媒体人与专业人士开辟新的合作空间，推动双方在媒体和文化领域交流合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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