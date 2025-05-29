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马斯克宣布离开特朗普政府

2025年05月29日11:00 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月28日电（记者熊茂伶　吴晓凌）美国企业家、政府效率部负责人埃隆·马斯克28日在社交媒体X上说，他作为“特殊政府雇员”的任期结束。

　　马斯克在贴文中说：“在我作为特殊政府雇员的任期即将结束之际，我要感谢特朗普总统给我这个机会。”他还说，随着时间推移，政府效率部的使命将会“越来越强”。

　　马斯克被视为特朗普的亲密盟友，在新一届美国政府中领导政府效率部，直接参与大幅削减联邦开支和裁减联邦雇员。但近日，两人在联邦财政政策上暴露分歧。22日，美国共和党人掌控的国会众议院以一票优势艰难通过被特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。马斯克随后在接受哥伦比亚广播公司采访时表达不满，称这项法案将增加联邦赤字，“与政府效率部正在推进的目标背道而驰”。

　　另据媒体此前报道，马斯克领导政府效率部期间，曾与国务卿鲁比奥、财政部长贝森特等多名政府内阁成员发生过争执。根据美国媒体报道，今年以来，马斯克对特朗普的支持已影响到特斯拉汽车销量和股价。过去几周，马斯克多次释放信号，表示将减少在政治方面的工作量，重新专注于企业运营。

　　美国白宫2月曾表示，马斯克的身份是“特殊政府雇员”。据美国媒体报道，按照相关规定，作为“特殊政府雇员”，马斯克一年内服务时长不得超过130天。这意味着，从1月20日算起，马斯克任期最晚在5月底结束。

(责编：徐祥丽、张悦)

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