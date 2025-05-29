人民网利雅得5月28日电（记者任皓宇）5月27日，“汉语桥”第二十四届世界大学生中文比赛、第十八届世界中学生中文比赛沙特赛区决赛在沙特西部海滨城市吉达举行。本次活动由中国驻沙特大使馆主办、阿卜杜勒阿齐兹国王大学和沙特智慧宫中文教育学院承办，来自沙特各地的优秀中文学习者齐聚阿卜杜勒·阿齐兹国王大学，讲述梦想，展示才艺，奉献了一场生动精彩的文化盛宴。

中国驻沙特大使常华在致辞中表示，近年来沙特中文教育快速发展，学好中文既是获得了一把解码东方智慧的钥匙，也是把握中国开放机遇的优势。希望沙特青少年认真学好中文，为增进两国人民情谊、促进中沙文明互鉴贡献青春力量。今年是中沙建交35周年，也是首个“中沙文化年”，中方愿同沙方一道，推动两国教育合作与人文交流更上层楼，共同谱写新时代中沙文明交流互鉴新篇章。

阿卜杜勒阿齐兹国王大学代理校长穆罕默德表示，阿卜杜勒阿齐兹国王大学很荣幸再次承办“汉语桥”中文比赛，学校高度重视中文教学，积极为学生提供赴华访学交流机会，将继续努力培养更多了解中国的优秀人才，助力两国关系发展。

活动现场。沙特智慧宫中文教育学院供图

本届大学生中文比赛共分为初赛、复赛和决赛三个阶段。初赛阶段共有122名学生报名，人数较上届增长一倍，创历史新高，来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学、苏欧德国王大学、努拉公主大学和吉达大学的15名选手入围决赛。在中文演讲环节，选手们用朴实的语言，讲述学习中文带来的成长和收获，阐述对“美美与共”“天下一家”的理解认识；在才艺表演环节，一个个精彩表演展示了选手们扎实的中文功底和对中华文化的深切热爱。

本届中学生中文比赛系首次在沙特举办，来自沙特公立及私立中学、当地中文教育机构的15名选手参加决赛。选手们以“追梦中文，不负韶华”为题，一字一句认真讲述与中文结缘的故事，分享体验中国语言文化的兴趣和快乐，表达学好中文、争做中沙友谊“小使者”的美好愿望。

经过激烈角逐，来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学的步月和吉达纪念中学的田甜分别夺得本届“汉语桥”中文比赛沙特赛区大学生和中学生冠军，并将代表沙特赴华参加全球总决赛。

中国驻吉达总领事王奇敏表示，希望所有参赛选手和中文爱好者以“汉语”为桥，不断提升语言能力，积极参与中沙人文交流，深入了解中国，成长为推动中沙友好关系发展的新生力量。

活动现场还举办了中国传统文化展，设立书法、国画、剪纸、漆扇、汉服、中医等文化体验区，吸引众多在校师生参与体验。

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