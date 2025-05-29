人民网布鲁塞尔5月28日电 （记者牛瑞飞）2025年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛比利时赛区决赛27日晚在布鲁塞尔中国文化中心举行。中国驻比利时大使费胜潮及夫人出席活动，并为获得金奖的选手颁奖。

“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛今年迎来第15届。比利时赛区赛事由比利时中华商会主办，并获得中国驻比利时大使馆和布鲁塞尔中国文化中心的大力支持。大赛自启动以来，吸引了比利时各地六十余名选手报名参赛。经专业评审遴选，共有15位选手进入决赛现场，分为少儿组、少年组、青年组三个组别进行比拼。

经过激烈角逐，温瀚雅、留意凡、王晓螣分别荣获少儿组、少年组、青年组金奖。少年组和青年组的金奖获得者将有机会赴北京，参加本年度全球总决赛。

费胜潮在颁奖致辞中表示，中文歌曲作为“文化中国”的重要载体，生动展现了中华文化的独特魅力。“水立方杯”的命名令人联想到2008年北京奥运会的重要地标——国家游泳中心“水立方”，这一由港澳台同胞和海外华侨华人捐资建设的奥运场馆，已成为中华民族团结与梦想的象征。他指出，五年前，比利时中华妇女联合会曾在线上成功举办该赛事；五年后的今天，在比利时中华商会和广大侨胞的共同努力下，大赛以线下形式重返舞台，意义尤为深远。

费胜潮表示，民族的就是世界的，中国优秀的音乐作品能够跨越语言与文化障碍，为世界人民所喜爱。此次比赛不仅是一场展示才华的文化盛会，更是一座增进理解、促进交流的桥梁，展现了中华文化的独特魅力与时代风采，也契合布鲁塞尔作为多元文化之都的城市精神。

比利时中华商会会长徐伟在致辞中表示，“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛自2008年起持续举办十五届，深受全球华侨华人喜爱，是展示中华文化的重要平台。比利时赛区的成功举办，不仅是一场文化盛事，也为庆祝中华传统节日端午节增添喜庆氛围。他对支持赛事的会员单位、赞助商、工作人员以及所有参赛选手和家庭表示感谢，并希望通过此类活动，进一步促进中比两国间的文化交流与民心相通。

大赛评审阵容由多位音乐专业人士组成，包括特邀指导李静娴及评委卢进华、张瑛梓、宋佳橙、毛慧、李敏。比赛由顾昱雯和徐恬蕴担任主持。比赛现场气氛热烈，歌声悠扬，参赛选手用中文歌曲传递情感，以歌声搭建中比文化沟通的桥梁。

比赛期间，比利时中华商会“半边天”团队还带来了两支精彩的舞蹈表演，为比赛增添节日氛围。活动在热烈掌声和欢快歌声中圆满落幕。

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