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东部非洲华侨华人促进中国和平统一大会举行

2025年05月29日09:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕5月27日电（记者黄炜鑫）5月27日，东部非洲华侨华人促进中国和平统一大会在肯尼亚首都内罗毕举行。中国驻肯尼亚大使郭海燕、中国和平统一促进会代表团、东非国家统促会组织负责人、其他非洲国家统促会组织代表、旅肯侨界及中资机构代表等300余人参加活动。

与会嘉宾合影留念。中国驻肯使馆供图

与会嘉宾合影留念。中国驻肯使馆供图

郭海燕致辞表示，实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。本次大会团结东非广大华侨华人力量，为坚决反对“台独”分裂行径、坚定支持祖国和平统一发出了时代强音，搭建了新平台，谱写了非洲地区反“独”促统的新篇章。希望各统促会组织和侨团继续发挥桥梁作用，不断加强侨界建设，凝聚促进祖国统一和民族复兴的磅礴力量。

肯尼亚统促会会长高玮等侨领在发言中表示，将坚定信心，接续奋斗，积极发挥侨团优势，坚定支持祖国完全统一，推动非洲反“独”促统事业开创新局面。

本次大会由肯尼亚中国和平统一促进会主办。大会发布了“东部非洲华侨华人促进中国和平统一大会”宗旨和标识，并通过了《2025东非统促大会内罗毕宣言》，《宣言》明确大会为常态化机制性会议，将定期在东部非洲各国轮流召开。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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