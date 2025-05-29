探访中德（常州）创新产业园——

本报记者 尹晓宇

图①：在皮尔磁电子（常州）有限公司，中德双方工作人员共同开展ISO审核。

图②：在劳施保施电磁科技（江苏）有限公司，工人正在装配线上工作。

图③：在极马自动化（常州）有限公司，德国工程师（右）在检查非标抓手组装情况。

图④：位于中德（常州）创新产业园的迈恩德（中国）电子有限公司。

图⑤：俯瞰中德（常州）创新产业园。

本文照片由中德（常州）创新产业园管理办公室提供

开园4年多，76家德语区企业落地，总投资超23亿欧元，“隐形冠军”企业占比达60%……位于江苏省常州市金坛区的中德（常州）创新产业园正成为德企投资中国的一方热土。

德国“隐形冠军”，为何纷纷在此落户？近日，记者到园区进行了采访。

“五新产业”，契合德企发展方向

“隐形冠军”企业，是指那些不为公众所熟知，却在某个细分行业或市场占据领先地位，拥有核心竞争力和明确战略，其产品、服务难以被超越和模仿的中小型企业。有着近80年历史的德国皮尔磁家族，选择了在金坛区建立欧洲区以外的唯一生产基地，它也是入驻中德（常州）创新产业园的第一批企业。作为全球安全自动化领域的行业“隐形冠军”，皮尔磁的自动化解决方案服务于汽车、机器人、风电等多个行业。

当初，皮尔磁家族打算在中国建厂时，请了第三方公司在四五个城市进行评估，既有一线城市，也有老牌的德企集聚地。

“经过评估，金坛的区位优势、产业优势以及营商环境最终让皮尔磁家族选择了落地在此。”皮尔磁电子（常州）有限公司工厂经理赵春宇从基建阶段就加入该公司，那时候周边还没有开发，公司拿了50亩地，一期先开发30亩。

工厂最初只有8名员工。“最开始，公司跟欧洲客户说要用中国厂区生产的产品时，客户对质量有些担忧。但真正用起来之后，客户发现这些产品丝毫不逊色于来自欧洲工厂的产品，中国厂区逐渐赢得了全球客户的信赖。”赵春宇说，随着订单的增加，金坛厂区生产线增至8条，员工数量增长到50名左右。

德国对华投资金额大、项目多，中德在电子、汽车、机械设备、化工医药等领域合作潜力巨大，在绿色转型、智能制造、数字化等领域合作前景广阔。近年来，金坛区大力发展新能源、新基建、新材料、新医药和新智能装备“五新产业”，2024年“五新产业”完成工业总产值2129.1亿元，占全区规上工业总产值比重超93%。“五新产业”吸引了德企的目光。

由于与金坛“五新产业”发展方向高度契合，导轨锁领域的“隐形冠军”德国极马集团将在中国唯一的制造与研发基地放在了中德（常州）创新产业园。集团产品多达1万多种，广泛运用于生物医药、新能源汽车等领域。

早在2012年，极马集团就在上海设立了销售公司。到了2021年，集团业务发展迅猛，在华建厂的诉求变得迫切。

看中金坛区的产业定位与供应链优势后，极马集团很快便签约落户中德（常州）创新产业园。极马集团将欧洲工厂的非标抓手技术迁移到了金坛，并根据中国客户的需求进行改进。记者在现场看到，来自德国的工程师与本地员工一起讨论项目。

极马自动化（常州）有限公司总经理蔡林洁告诉记者，得益于中国市场的广阔和中国本土供应链的优势，公司的业绩稳步增长。

如今，中德（常州）创新产业园以新能源汽车及零部件、高端智能装备、光伏新能源、信息通讯、新医药及医疗器械“五大核心产业”为主攻方向，引进了上下游产业链项目。目前，园区已累计引进了埃马克、迈恩德、极马、劳施保施等德语区企业76家，总投资超23亿欧元，其中30多家德企参与金坛区新能源产业供应链体系，拉动新能源产业链年产值近800亿元，带动200家本土企业为德企配套服务。

长期主义，逐步赢得德企信任

金坛区在招引外资方面也曾走过一些弯路，后来逐渐找准了自己的发展路径。金坛区创新型中小企业多，德国也是中小企业数量众多，且大量企业是“隐形冠军”。发现与德国相似的产业基因后，金坛区改变了招商思路：变全球“广撒网”为聚焦德国企业。

为了让德企能够留下来发展，金坛区招商团队转换思维，满足德企需求。他们发现，快拿地、快开工、代建等保姆式服务，对一些谨慎的德企并不太适用。德企倾向于小面积征地，不随意增加投资，单独找公司做环评……这让习惯了“快节奏”服务的招商团队一度不适应，但随着与德企打交道增多，招商团队用长期主义发展理念赢得了德企的信任。

从最初接洽到最终开工建设，招商团队有时可谓“十年磨一剑”。

2015年，招商团队首次接触总部位于德国的伊莎贝棱辉特公司，之后一直保持联系。直到2020年初，公司才决定在金坛区建设中国总部，次年双方签约，计划用地30亩，分两期建设。

6个月后，用地规划与建设等相关手续即将完成时，德方提出原协议延期执行的要求。金坛区没有放弃，从2022年7月到2023年5月继续与德方讨论风控方案，并于2023年6月双方再次签约，原投资计划不变，但将30亩用地调减为16亩。

可半月后，德方又提出，16亩地也分两期建设，首期8亩，余下8亩尚无建设计划。这让金坛犯了难，当时园区没有10亩以下地块，只能在园区内部协调，在反复沟通并得到德方同意后，金坛区第三次调整其用地规划，德方也开始按协议推进项目。

但同年7月，德方又要求金坛区先对其投资项目预环评，并出具报告，他们才继续实施。2024年3月，德方收到第三方环评报告及环评审批单位预审意见后，才打来注册资本金，并履行土地招拍挂程序。同年6月，伊莎贝棱辉特（常州）电子科技有限公司在中德（常州）创新产业园举行了开工仪式，德方负责人说:“你们满足了我们200%的需求!”

中德（常州）创新产业园管理办公室主任孔德馨在对德招商中发现，德国企业更注重长久发展，企业一般先用3到5年跟踪项目决定“来不来”，再用3到5年投入轻资产试试水土“服不服”，最终再决定“留不留”。

为吸引更多项目落地，中德（常州）创新产业园为每一家企业配备专属的“服务专班”，协助企业办理证照，负责产业链对接，帮助企业建立人才“蓄水池”。

随着德国企业在园区落户增多，德国的“双元制”教育也落地金坛。德国手工业行会与金坛中等专业学校合作开设了“中德班”。中德（常州）高技能人才培训中心去年也在金坛区成立，该培训中心借鉴德国“双元制”职业教育模式，致力于为当地精密制造领域培养人才。

常州是全国首批、江苏唯一的国家产教融合试点城市，高技能人才总量突破43.5万人，每万名劳动者中高技能人才数达1440人，占比连续11年居江苏省首位。常州大学、江苏理工学院以及多所职业院校与在常州落户的德国企业进行人才培养合作，为落户中德（常州）创新产业园的德企提供技能人才储备。

迈恩德（中国）电子有限公司的计划工程师徐亮是金坛中专“中德班”的毕业生。他告诉记者，在校时实训课多，而且注重项目化学习和学生综合能力的培养。他入职公司后，先到一线做操作工，随着业务能力的提升，经过遴选成为一名计划工程师，作为公司储备人才进行培养。

迈恩德（中国）电子有限公司厂长董金鹏告诉记者，中国新能源汽车的发展使公司产品的需求量激增，公司通过引入制造执行系统实现高效生产，同时公司谋求在中国的长远发展，逐步建立起人才培养体系，定期送技术人员到欧洲工厂学习。

增资扩产，在华布局更多高端项目

去年9月，劳施保施电磁科技（江苏）有限公司在中德（常州）创新产业园开业，这是集团在中国落户的首个项目。今年3月，这家高端汽车电磁阀领域的全球“隐形冠军”，决定追加6500万欧元投资，启动新项目建设。

劳施保施集团董事长罗曼·保施曾表示：“我们坚持深耕中国的战略，未来会有更多产品从中国发出，供向全球客户。”

劳施保施电磁科技（江苏）有限公司首席执行官王紫楠告诉记者，集团并不满足于在中国建立工厂，而是希望未来4年内将超过80%的供应链放到中国，全球最先进的汽车全主动悬架系统项目也会落地中国。

记者在劳施保施公司看到，一期项目建立了检测实验室，配备的是行业内一流的设备，每10秒钟就能生产出一个电磁阀。

“集团的汽车全主动悬架系统在欧洲经过12年发展，目前已经迭代到2.0版本，但集团将2.5版本项目放到了金坛公司，产品将会在中国进行全球首发。”王紫楠表示，该项目的研发中心会放在中国，集团顶尖研发资源正在向金坛公司倾斜。

越来越多的德企高端项目、多领域资源落地金坛区。今年3月，菲翼智能电气科技（常州）有限公司正式开业，菲翼集团董事高颖介绍，作为世界领先的汽车连接器制造商，公司未来除了深耕汽车行业，还将探索医疗、电子设备甚至是机器人领域，这些产业将在金坛区布局。

金坛区委副书记、区长胥亚伟表示，中德（常州）创新产业园立足长三角产业优势，致力于打造德语区企业在华发展的首选地，力争在重点吸引德语区“隐形冠军”企业的同时，引进行业龙头和科技创新型项目的入驻，成为长三角最具影响力的德语区产业集聚区，今年落户的德语区企业争取达到85家。通过持续深化中德创新合作，推动更多“德国智造”落地中国，助力“中国智造”走向世界，成为中德经贸合作与科技创新的典范。

(责编：徐祥丽、张悦)