中外专家学者5月27日在雅典举办的“中欧美智库合作论坛·2025雅典对话”活动上，围绕“古文明对话促进全球进步”主题展开深入讨论，共同呼吁借鉴历史智慧解决当下世界问题。

希腊文化部长莉娜·门佐尼在致辞中表示，希腊和中国都拥有悠久的历史和文明，应携手应对全球挑战。她说，柏拉图、亚里士多德、苏格拉底和孔子、老子等古代思想家的智慧为各国政治制度、社会制度和教育框架奠定基础，继续影响着当今人们的世界观并激发创造力。古典智慧中的中庸、道德责任等思想理念对现代治理、可持续发展具有深远意义。跨文化对话是增进理解与合作的关键。

雅典卫城博物馆馆长尼古劳斯·斯坦波利季斯说，唯有跨国合作与文明对话，才能守护人类共同的历史，启迪未来。他表示，希中两国近年在文物保护、数字化复原等领域展开合作，未来双方将深化技术共享、学术交流及公众教育，推动文化遗产的修复与传播。

中国外文局副局长于运全在接受新华社记者采访时表示，在当前世界变化的大背景下，各国需要“从古文明中汲取现代的价值，解决当下全球治理中的问题，借鉴文明的智慧提供当代的启迪”。

中欧美全球倡议发起人高大伟接受新华社记者采访时说：“世界是复杂而脆弱的。在开放与友好的精神下开展对话至关重要。”他认为，如果中国、欧洲和美国能够合作，人类就会取得进步，否则要解决跨国性问题将会更加困难。

本次活动由当代中国与世界研究院、北京市人民政府新闻办公室、中欧美全球倡议共同主办，来自希腊、中国、法国、意大利和美国等国超过30位文化、艺术和学术界嘉宾参加。

作为本次论坛配套活动，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”主题图片展同日在雅典开幕。

（据新华社电 记者陈刚）

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