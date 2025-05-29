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塞浦路斯欧洲大学前校长、欧洲科学与艺术学院院士科斯塔斯·古利亚莫斯——

中国为世界提供“稳”的定力、“进”的动力（挚友·中国政府友谊奖获得者系列报道）

本报记者 林子涵
2025年05月29日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　科斯塔斯·古利亚莫斯

　　塞浦路斯欧洲大学前校长、欧洲科学与艺术学院院士科斯塔斯·古利亚莫斯是中国的“老朋友”。多年来，他深耕政治学、传播学研究，尤为关注中国政治文化与全球治理实践，并致力于推动中塞、中欧学术合作与对话。2024年，科斯塔斯·古利亚莫斯获颁中国政府友谊奖。

　　近日，古利亚莫斯接受本报记者专访，分享了对中国经济社会发展的深刻观察。他表示，中国高质量发展不仅为自身现代化注入动能，更为动荡中的世界提供了“稳”的定力、“进”的动力。

　　

　　“中国正以系统性的政策组合拳，稳当前、谋长远”

　　中国国家统计局数据显示，初步核算，一季度国内生产总值318758亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%，比上年四季度环比增长1.2%，国民经济实现良好开局。对此，古利亚莫斯表示，中国正通过政策发力推动经济持续回升向好。

　　他表示，中国今年锚定5%左右的经济增长目标，既基于对国内外形势的科学研判，更彰显了推动高质量发展的决心和信心。“今年是中国‘十四五’规划收官之年。中国正以创新驱动发展，以改革激发活力，同时注重民生发展。这些数据印证了中国经济稳中有进的态势。”他说。

　　古里亚莫斯关注到，今年，中国把扩内需摆在更突出的位置——商场里，家电以旧换新补贴直接打到消费者账户；工地上，5G基站、充电桩等新基建项目加速开工；工厂里，补贴政策让中小微企业敢花钱升级设备。“中国正在加快步伐，夯实经济增长的各项动力引擎”。

　　“今年中国两会上，习近平主席强调，圆满实现‘十四五’发展目标，经济大省要挑大梁，并深刻阐明经济大省挑大梁必须把握好的着力点。此外，习近平主席还强调：‘要继续推进共同富裕，走中国式现代化道路。’这不仅是对经济结构调整的具体部署，更是对民生福祉的高度重视。”古利亚莫斯说。

　　古利亚莫斯注意到，今年，中国的中央一号文件提出进一步深化农村改革，扎实推进乡村全面振兴，并就持续巩固拓展脱贫攻坚成果、着力壮大县域富民产业、着力推进乡村建设、着力健全乡村治理体系等作出一系列部署。“中国着眼全面建设社会主义现代化国家，积极推动共同富裕不断取得新进展，这与‘十四五’规划和2035年远景目标纲要提出的内容相一致”。

　　“为实现经济增长目标，中国正以系统性的政策组合拳，稳当前、谋长远。中国积极保障就业，加强社会保障，增进民生福祉，用发展的办法解决发展中的问题。”古利亚莫斯说。

　　“中国在全球创新领域保持领先地位，在创新产出方面拥有显著优势”

　　规模以上工业增加值同比增长6.5%、规模以上高技术制造业增加值同比增长9.7%、装备制造业增加值同比增长10.9%、规模以上工业中小企业增加值同比增长8.2%……一季度，中国新质生产力加快培育，高质量发展向新向好。

　　“今年，中国明确提出因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系等政府工作任务。当前，中国正在积极培育新动能、更新旧动能，推动科技创新和产业创新融合发展。”古利亚莫斯说。

　　他表示，自己十分看好中国超前布局建设未来产业，认为新质生产力将赋能中国千行百业。“在中国，机器学习、人工智能正逐渐融入制造业全流程，推动规模以上工业企业进行智能化改造。这些创新成果的实际应用，将为中国工业发展注入强劲新动能，推动产业转型升级”。

　　数据标注了中国的创新力度。世界知识产权组织报告显示，中国已成为全球人工智能专利的最大拥有国，在全球的占比达到60%。另据中国工业和信息化部数据，中国工业机器人装机量占全球超过50%。

　　“中国在全球创新领域保持领先地位，在创新产出方面拥有显著优势，其中，在人工智能、量子通信等前沿领域均取得了突破性进展。”古利亚莫斯说。

　　古利亚莫斯认为，中国经济正经历从要素驱动向创新驱动的深刻转变。过去依靠人口红利和资源消耗的增长模式难以为继，科技创新成为推动经济高质量发展的关键引擎。当下，中国正积极营造良好创新生态，以“人才红利”打造人口“新红利”。

　　“中国的政府工作报告介绍今年政府工作任务时提出，深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效能。坚持创新引领发展，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，筑牢中国式现代化的基础性、战略性支撑。”古利亚莫斯说，“中国正以科技创新重塑生产力，以产业创新优化供给结构，以人才培养积蓄长期动能。”

　　“创新是中国经济未来发展的关键。”他说，“为此，中国进行了全面布局，通过系统性的战略设计与制度保障，不断将创新势能转化为高质量发展的动力。”

　　“中国朝着更可持续、更高质量的发展稳步迈进，为全球经济增长注入新的动力与信心”

　　古利亚莫斯说，作为全球第二大经济体，中国GDP占世界经济总量的18%—19%，中国的战略选择深刻影响着全球格局。“中国朝着更可持续、更高质量的发展稳步迈进，为全球经济增长注入新的动力与信心”。

　　他表示，当前，全球经济正面临多重挑战与变革。中国凭借科技创新以及全球贸易的推动力，持续为世界经济的复苏与增长贡献力量。“近年来，中国经济对全球经济增长的贡献率保持在30%左右，在全球经济中继续发挥重要作用”。

　　一季度，中国对共建“一带一路”国家进出口同比增长2.2%；4月，中吉乌铁路重点控制性工程破土动工；5月，哥伦比亚正式加入高质量共建“一带一路”大家庭……今年上半年，一系列令人瞩目的进展，折射高质量共建“一带一路”不断走深走实的坚实步伐。

　　“中国不仅致力于自身的中国式现代化，同时也高度关注全球发展议题。在当前复杂的全球形势下，中国展现了远见卓识，并提出了切实可行的倡议。”古利亚莫斯说。

　　当今世界动荡变革加剧，多边主义遭遇逆风，公道正义遭受践踏，不稳定、不确定因素显著增多。国际社会比以往任何时候都更加需要多边主义和外交努力，需要维护国际和平与安全。

　　古利亚莫斯表示，中国是全球化的重要推动者，始终是深化多边、双边和区域合作的支持者、倡导者、践行者。中国提出的构建人类命运共同体和全球发展倡议等理念，深刻彰显了中国作为负责任大国的态度。在日益紧张的贸易和地缘政治竞争中，中国正在持续加强与全球南方国家以及发达经济体的合作，以自身的开放为世界提供新的机遇。

　　“在变乱交织的世界中，中国始终是稳定性和建设性的力量，为构建开放型世界经济提供动力。”古利亚莫斯说。

(责编：徐祥丽、张悦)

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