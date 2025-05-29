打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国华电：点亮“千岛之国”璀璨灯火

2025年05月29日08:45 | 来源：新华网
小字号

有着“千岛之国”之称的印度尼西亚是中国在东南亚地区的重要战略合作伙伴，双方在能源、经贸、数字经济等多个领域不断深化合作。中国华电积极融入国家战略，在印度尼西亚投资建设多个电力项目，有效保障当地能源电力安全供应、绿色低碳发展，搭建中印尼文化交流“连心桥”。

驼铃声声，绵长回荡；丝路古道，互鉴共享。近年来，中国华电以精品工程高质量共建“一带一路”，在能源电力版块输出中充分展现“中国力量”，工程建设成果遍布印度尼西亚。

在北苏达腊省，华电投资建设的印尼阿萨汉一级水电站于2010年正式投产，被誉为“中国工程企业走向国际市场的名片”。在廖内群岛省巴淡岛，华电巴淡电厂两台机组仅用19个月便建成投运，年均稳定发电近9亿千瓦时，满足全岛20%用电需求。在巴厘岛省会登巴萨约150公里处，华电投资建设的巴厘岛3×142MW燃煤电厂投产后可供应全岛约65%的用电量，为巴厘岛及周边地区电力安全稳定供应提供了坚强保障。在印尼南苏省穆拉埃宁县，华电（印尼）玻雅项目发电量占苏门答腊岛总发电量的18%，投产以来总发电量达85亿千瓦时，有力缓解了苏门答腊岛及爪哇地区的电力缺口，成为保障当地经济发展和生产生活的强大“稳定器”。

印尼华电玻雅项目—华电在印尼投资的最大坑口电站。（中国华电供图）

印尼华电玻雅项目—华电在印尼投资的最大坑口电站。（中国华电供图）

中国华电始终把清洁低碳作为海外项目发展的重要标准，以绿色低碳彰显中国华电责任担当，与印尼人民一起守护绿色美好家园。

“项目投资建设，不仅要为当地提供电力保障，更要绿色可持续发展”，华电玻雅项目负责人说，近年来，玻雅公司结合“世界环境日”“节能宣传周”等环保节点，积极开展绿色村庄建设、“保护海洋”种植红树林等活动。玻雅项目团队匠心雕琢设计方案，创造4项印尼国内纪录，通过14项创新技术的深度应用测试、16大系统性设计优化及57项精细化设计，将电站机组技术水平提升至国际前沿。2024年，玻雅公司接连荣获印尼国家电力公司颁发的机组稳定运行奖、灵活调度奖、突出贡献奖和自动发电控制奖四项重要荣誉，这些硬核实力，让玻雅项目成为印尼电力行业的闪耀名片。在巴厘岛电站，华电首次采用了圆形封闭煤场，以减少粉尘污染，二氧化硫、氮氧化物、灰尘等排放浓度均远优于当地环保要求，真正打造成为了一座“景观工程、优质工程、绿色环保工程”，受到印尼国家电力公司及社会各界的高度评价。

拯救珊瑚礁，保护美丽海底花园——巴厘岛电站珊瑚放养。（中国华电供图）

中国华电以文化融合共建中印尼交流“连心桥”，以项目发展积极带动当地经济社会发展，提供大量就业机会，缓解当地就业压力，有效改善印尼员工收入结构、生活质量。

中国华电与印尼各部门等保持友好沟通，参加当地各类活动、开展“公众开放日”、开展“语言+技术”中印尼电力青年能力提升项目等，为两国人文交流储备平台、培养人才。

玻雅公司公众开放日活动。李佳应 摄

玻雅公司公众开放日活动。李佳应 摄

站在中印尼建交75周年新的历史起点上，中国华电将持续秉承“奉献清洁能源，创造美好生活”的公司使命，以合作之舟跨越山海、乘风前行，推进国际业务高质量发展取得新成效，企业文化建设取得新突破，社会履责彰显新担当，携手印尼共绘“千岛之国”繁荣发展新画卷！

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部