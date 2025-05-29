有着“千岛之国”之称的印度尼西亚是中国在东南亚地区的重要战略合作伙伴，双方在能源、经贸、数字经济等多个领域不断深化合作。中国华电积极融入国家战略，在印度尼西亚投资建设多个电力项目，有效保障当地能源电力安全供应、绿色低碳发展，搭建中印尼文化交流“连心桥”。

驼铃声声，绵长回荡；丝路古道，互鉴共享。近年来，中国华电以精品工程高质量共建“一带一路”，在能源电力版块输出中充分展现“中国力量”，工程建设成果遍布印度尼西亚。

在北苏达腊省，华电投资建设的印尼阿萨汉一级水电站于2010年正式投产，被誉为“中国工程企业走向国际市场的名片”。在廖内群岛省巴淡岛，华电巴淡电厂两台机组仅用19个月便建成投运，年均稳定发电近9亿千瓦时，满足全岛20%用电需求。在巴厘岛省会登巴萨约150公里处，华电投资建设的巴厘岛3×142MW燃煤电厂投产后可供应全岛约65%的用电量，为巴厘岛及周边地区电力安全稳定供应提供了坚强保障。在印尼南苏省穆拉埃宁县，华电（印尼）玻雅项目发电量占苏门答腊岛总发电量的18%，投产以来总发电量达85亿千瓦时，有力缓解了苏门答腊岛及爪哇地区的电力缺口，成为保障当地经济发展和生产生活的强大“稳定器”。

印尼华电玻雅项目—华电在印尼投资的最大坑口电站。（中国华电供图）

中国华电始终把清洁低碳作为海外项目发展的重要标准，以绿色低碳彰显中国华电责任担当，与印尼人民一起守护绿色美好家园。

“项目投资建设，不仅要为当地提供电力保障，更要绿色可持续发展”，华电玻雅项目负责人说，近年来，玻雅公司结合“世界环境日”“节能宣传周”等环保节点，积极开展绿色村庄建设、“保护海洋”种植红树林等活动。玻雅项目团队匠心雕琢设计方案，创造4项印尼国内纪录，通过14项创新技术的深度应用测试、16大系统性设计优化及57项精细化设计，将电站机组技术水平提升至国际前沿。2024年，玻雅公司接连荣获印尼国家电力公司颁发的机组稳定运行奖、灵活调度奖、突出贡献奖和自动发电控制奖四项重要荣誉，这些硬核实力，让玻雅项目成为印尼电力行业的闪耀名片。在巴厘岛电站，华电首次采用了圆形封闭煤场，以减少粉尘污染，二氧化硫、氮氧化物、灰尘等排放浓度均远优于当地环保要求，真正打造成为了一座“景观工程、优质工程、绿色环保工程”，受到印尼国家电力公司及社会各界的高度评价。

中国华电以文化融合共建中印尼交流“连心桥”，以项目发展积极带动当地经济社会发展，提供大量就业机会，缓解当地就业压力，有效改善印尼员工收入结构、生活质量。

中国华电与印尼各部门等保持友好沟通，参加当地各类活动、开展“公众开放日”、开展“语言+技术”中印尼电力青年能力提升项目等，为两国人文交流储备平台、培养人才。

玻雅公司公众开放日活动。李佳应 摄

站在中印尼建交75周年新的历史起点上，中国华电将持续秉承“奉献清洁能源，创造美好生活”的公司使命，以合作之舟跨越山海、乘风前行，推进国际业务高质量发展取得新成效，企业文化建设取得新突破，社会履责彰显新担当，携手印尼共绘“千岛之国”繁荣发展新画卷！

(责编：徐祥丽、张悦)