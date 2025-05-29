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中国—中亚“国家治理与可持续发展”论坛聚焦共同发展

2025年05月29日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社阿拉木图5月28日电（记者郑钰）中国—中亚“国家治理与可持续发展”论坛28日在哈萨克斯坦阿拉木图市开幕，来自中哈两国政府、高校和企业近百名代表参会。

　　中国驻阿拉木图总领事蒋薇在致辞中说，中国和中亚国家在实现各自民族伟大复兴征程上理念相同、目标相似、利益相连，理应深化国家治理和可持续发展经验交流，携手努力，优势互补，实现共同发展。中国充分尊重中亚各国独立自主追求现代化道路，愿以最大诚意与中亚各国分享发展经验。

　　兰州大学副校长沙勇忠说，中国与哈萨克斯坦等中亚国家互联互通、互利合作是实现地区繁荣发展的历史选择。相信通过此次论坛，各位专家学者进行智慧碰撞，将进一步增进彼此了解、凝聚共识，为中国—中亚命运共同体建设提供更多智力支持。

　　哈萨克斯坦阿里·法拉比国立大学副校长阿布德拉赫曼·塔西巴耶夫表示，此次论坛是增进哈中交流合作的重要平台，论坛所探讨的各项议题兼具生命力与重要性，与国家战略发展议题高度契合。学校将与兰州大学共同商讨建立联合研究中心的可行性，从而在更高水平上服务于哈中共建地区繁荣稳定的目标。

　　此次论坛由兰州大学与阿里·法拉比国立大学联合主办。论坛期间，中哈两国专家学者围绕环境治理、数智发展、贫困治理及区域合作四大议题展开友好务实研讨，为区域可持续发展提供智力支撑。

(责编：徐祥丽、张悦)

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