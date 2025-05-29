新华社伊斯兰堡5月28日电（记者杨恺 张敬尧）由全巴中资企业协会和巴基斯坦国家职业与技术培训委员会联合主办的2025年度高校毕业生招聘会27日在伊斯兰堡巴中友谊中心举行。

巴基斯坦联邦教育与职业培训部国务部长瓦姬哈·卡马尔在致辞中表示，“中国企业把中巴经济走廊的建设成果转化为实实在在的就业机会，是对巴基斯坦青年的信任和对未来的投资。相信今天对青年人的培养将为巴中两国未来的繁荣发展注入动力。”

全巴中资企业协会会长王辉华表示，协会成员企业不仅是中巴经济走廊的实践者，也为巴基斯坦实现工业化和现代化作出积极贡献。此次参会中资企业不仅为巴青年学子提供就业岗位，还将为其提供成长成才的学习平台，助力年轻人打开未来成功之门。

中国驻巴基斯坦大使姜再冬表示，中方鼓励企业积极回馈当地社会。中方愿同巴方探索在两国务实合作框架下，打造校企之间人才培养和青年就业双向互动的新平台，助力巴方将人口红利转化为人才优势。

招聘会上，20家中资企业提供约500个就业岗位，约4300名巴方毕业生现场应聘。记者看到，招聘会现场人头攒动，气氛热烈。巴基斯坦多所高校的青年学子纷纷向各自心仪的中资企业投出简历。

巴基斯坦国立科技大学土木工程专业的毕业生穆罕默德·塔希尔·优素福表示，“中巴经济走廊项目帮助巴基斯坦修建了很多水坝和道路，而我的专业与此相关，所以我向‘中国建筑’等企业投递了简历。中国工程师有很高的技术水平，我希望向他们学习从而提升自己。”

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