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孟加拉国芒果首次进入中国市场

2025年05月29日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社长沙5月28日电（记者张玉洁、孙楠）28日晚，3吨产自孟加拉国的芒果搭载航班由达卡飞抵长沙黄花机场口岸。在口岸进境水果查验现场，长沙黄花机场海关关员核对了货物标签、植物检疫证书等证单，并对包装和水果外观等实施检疫查验，未发现异常后，该批芒果于当晚通关放行。这是我国首次进口孟加拉国芒果，标志着中孟两国农产品贸易合作取得新突破。

　　这批芒果为孟加拉国地理标志产品，在孟加拉语中意为“冰雪之海”，其果肉纯净细腻、糖度高，兼具独特花香与热带果香，计划进入国内电商、超市和生鲜连锁等渠道销售。此前，孟加拉国芒果主要出口中东及欧盟市场，对华出口取得突破后，首年预计可超过100吨。

　　长沙海关动植检处负责人介绍，海关总署于2024年7月发布公告，允许符合相关要求的孟加拉国鲜食芒果进口。长沙海关密切跟进企业需求，从政策咨询、企业注册、检疫审批等环节提供全流程服务，推动全国进口首单在湖南落地。生鲜货物对存储环境的温度和湿度有很高的要求，为保障这批芒果顺利通关，长沙黄花机场海关发挥“优鲜通关”工作室作用，提前制定监管方案，追踪航班抵港时间，实现“随到随查”，快速提离。

　　今年是中孟建交50周年。据悉，近年来，中孟经贸合作实现高水平发展。中国连续15年成为孟加拉国第一大贸易伙伴。

(责编：徐祥丽、张悦)

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