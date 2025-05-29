新华社厦门5月28日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅28日同基里巴斯总统兼外长马茂在厦门共同主持第三次中国－太平洋岛国外长会。

王毅表示，习近平主席提出的“四个充分尊重”是中方同岛国关系的根本遵循。在习近平主席和太平洋岛国领导人战略指引下，中国－太平洋岛国全面战略伙伴关系呈现新活力、取得新成就、迈上新台阶。

王毅就构建中国－太平洋岛国命运共同体提出六点建议：一是坚持相互尊重。中方坚定支持岛国维护自身主权、安全、发展利益。相信岛国将继续恪守一个中国原则。二是坚持发展为先。共同落实全球发展倡议，将高质量共建“一带一路”引向深入。加快推进双边自贸协定商谈。三是坚持以人民为中心。年内将实施200个“小而美”的民生项目。四是坚持交流互鉴。加强媒体、青年、妇女、体育等交流。五是坚持公平正义。坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。六是坚持同舟共济。中方愿加强同岛国在气候全球治理中协调合作。

外方高度赞赏习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、“四个充分尊重”原则、三大全球倡议。重申支持中国维护国家主权和领土完整。期待借鉴中国可持续发展等方面经验，深化基础设施、气候变化等领域合作。

各方一致通过《第三次中国－太平洋岛国外长会联合声明》。中方还发布落实外长会共识举措清单。

(责编：徐祥丽、张悦)