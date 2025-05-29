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中国代表：实现加沙持久停火刻不容缓

2025年05月29日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月28日电 中国常驻联合国代表傅聪28日在安理会巴以问题公开会上发言，强调实现加沙持久停火刻不容缓，缓解人道灾难迫在眉睫。

　　傅聪说，5月16日以来，以色列持续升级对加沙地带的军事进攻，大量人口稠密地区被夷为平地，仅过去2周就导致1000多名加沙民众死亡。安理会和联大通过多份决议要求立即停火，但冲突至今没有平息，战争的引擎仍在轰鸣。继续延长战事，不会使人质获释，只会导致更多的死亡和仇恨。

　　傅聪强调，战争亦有规则，遵守国际人道法是各方不容否认的义务。保障人道援助是占领方的国际法义务，所有援助都必须坚持公正、独立和中立原则。民用设施和人道工作者安全必须得到保障，所有袭击事件都必须得到严肃调查追责。

　　傅聪说，中方强烈重申，实现加沙持久停火刻不容缓，以色列必须立即停止一切军事行动。缓解人道灾难迫在眉睫，以色列必须解除封锁，全面恢复人道物资准入，支持联合国等国际人道机构开展援助。

　　傅聪指出，加沙地带和约旦河西岸是巴勒斯坦国不可分割的组成部分，国际社会必须坚决反对吞并加沙地带或西岸领土的企图，反对针对加沙地带民众的强迫迁移。美国作为对当事方有重要影响力的国家，应该秉持公正、负责任态度，采取切实有力行动。安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，中方支持安理会为推动持久停火、缓解人道灾难采取切实有效的行动。

　　傅聪说，落实“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路。中方期待将于6月举行的落实“两国方案”高级别会议为实现“两国方案”前景注入新的动力。中方将继续同国际社会共同努力，推动平息加沙战火，缓解人道灾难，实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，恢复中东地区的和平与稳定。

(责编：徐祥丽、张悦)

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