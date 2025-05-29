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新型合成小分子可“精准杀伤”癌细胞

2025年05月29日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社巴黎电  （记者罗毓）法国国家科学研究中心日前在官网介绍，该中心参与的一项研究成功设计并合成了一种新型小分子“磷脂降解剂”，能够诱导那些导致肿瘤复发并对标准治疗耐药的癌细胞死亡。该研究结果有望成为当前癌症化疗之外的有效补充疗法。

　　来自法国居里研究所、国家科学研究中心等机构的研究人员，聚焦一种具有高度转移潜能的“持久性癌细胞”。这类细胞表面高表达一种名为CD44的蛋白质，可增强对铁的摄取能力，使其侵袭性更强，并更易适应常规治疗。这也使其对铁催化的细胞死亡（即铁死亡）更加敏感。铁死亡会引发细胞膜脂质的氧化与降解，导致细胞最终死亡。

　　在此基础上，研究团队成功设计并合成了一类可激活铁死亡的小分子，即“磷脂降解剂”。该分子一端可靶向细胞膜并进入细胞的消化器官溶酶体，另一端能增强癌细胞溶酶体中富集铁的反应性，从而触发铁死亡。

　　相关研究论文已于日前发表在英国《自然》杂志上。接下来，研究人员还需要进行临床研究来验证这一治疗方案能否成为当前常规化疗之外的补充疗法，特别靶向那些具有转移潜能且对标准治疗耐药的癌细胞。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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