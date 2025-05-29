本报绥芬河5月28日电 （记者郭晓龙）5月28日上午，在黑龙江省滨绥铁路绥芬河至国境线提质改造工程新建绥芬河隧道内，随着机械设备将最后1米岩壁钻通，中欧班列“东通道”交通咽喉——绥芬河隧道全线贯通。

绥芬河市地处东北亚经济圈中心地带，是黑龙江省最大的对俄铁路运输通道，也是我国中欧班列“东通道”重要口岸。为提高口岸运输能力，2024年5月，中国铁路哈尔滨局集团有限公司开展滨绥铁路绥芬河至国境线提质改造工程，优化了现有线路平面条件，改造后列车运行时速由55公里提升至120公里，线路通过能力提升一倍以上。

改造工程包括一隧道、三桥梁、六路基。其中，绥芬河隧道全长602米，是该工程的重点控制性项目，出口距国境线直线距离不足400米，也是我国唯一的新建“套轨”隧道，可以满足中俄两国列车在同一线路上通行。

由于地处严寒地区，沿线为季节性冻土区，部分地段山坡陡峭，施工受气候和地形条件影响大。设计单位对既有线路进行了“直线改造”，在隧道内设计了完整排水系统，增加了防冻胀与保温性设计，并预留了增建新线路的条件，消除了既有百年隧道的病害对该段线路的运输行车安全隐患。

据了解，滨绥铁路绥芬河至国境线段改造工程将于年内竣工。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 07 版）

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