本报记者 陈一鸣

“在全球经济面临复苏挑战、绿色转型加速的背景下，中国因地制宜发展新质生产力，受到国际社会广泛关注。”近日，巴西《论坛》杂志“聚焦中国”专栏作家伊亚拉·维达尔接受本报记者采访，讲述自己实地走访中国的观察与思考。

2022年7月，维达尔首次到访中国。“宽阔整洁的街道、高效运行的交通系统、便利的移动支付，给我留下了美好而深刻的印象，让我对中国的整体发展状态有了全新的认识。”维达尔说。2024年3月，维达尔再次访华，参与报道中国全国两会，并前往广西壮族自治区调研中国式现代化的实践。

“广西正积极探索适合本地的发展路径。”维达尔说，在广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县梦呜苗寨，当地通过打造民族文化旅游园区，探索出“文化+旅游+电商”的脱贫路径。“梦呜苗寨的经验是中国将减贫与高质量发展相结合的缩影。”

“国家顶层设计在中国经济转型中起到了引领作用。”维达尔说，“创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念在中国不同地方以符合当地实际的方式加以落实。”维达尔表示，“中国正促进传统产业向知识密集型、技术技能密集型转变”，中国产业转型升级给包括巴西在内的发展中国家带来新的合作机遇，“新质生产力可以在绿色能源和数字经济等领域拓展新的合作空间。巴西等发展中国家愿与中方加强协作，努力提升自身在全球价值链中的位置”。

维达尔看好巴中在可再生能源、电动出行、智慧农业等领域的合作前景。她表示，中国近年来在清洁能源、智能电网、高端制造等领域取得较好发展，主要得益于长期研发投入、庞大的国内市场规模，以及高效的政府与企业间协同。“中国产业政策的连续性和前瞻性值得巴西等发展中国家学习。”

“中国不仅为自身寻找到一条通往繁荣的路径，也为其他国家尤其是发展中国家提供可借鉴的经验。中国式现代化为全球发展注入了新动能。”维达尔说。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 03 版）

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