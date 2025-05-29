打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国式现代化为全球发展注入了新动能”

本报记者  陈一鸣
2025年05月29日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“在全球经济面临复苏挑战、绿色转型加速的背景下，中国因地制宜发展新质生产力，受到国际社会广泛关注。”近日，巴西《论坛》杂志“聚焦中国”专栏作家伊亚拉·维达尔接受本报记者采访，讲述自己实地走访中国的观察与思考。

　　2022年7月，维达尔首次到访中国。“宽阔整洁的街道、高效运行的交通系统、便利的移动支付，给我留下了美好而深刻的印象，让我对中国的整体发展状态有了全新的认识。”维达尔说。2024年3月，维达尔再次访华，参与报道中国全国两会，并前往广西壮族自治区调研中国式现代化的实践。

　　“广西正积极探索适合本地的发展路径。”维达尔说，在广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县梦呜苗寨，当地通过打造民族文化旅游园区，探索出“文化+旅游+电商”的脱贫路径。“梦呜苗寨的经验是中国将减贫与高质量发展相结合的缩影。”

　　“国家顶层设计在中国经济转型中起到了引领作用。”维达尔说，“创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念在中国不同地方以符合当地实际的方式加以落实。”维达尔表示，“中国正促进传统产业向知识密集型、技术技能密集型转变”，中国产业转型升级给包括巴西在内的发展中国家带来新的合作机遇，“新质生产力可以在绿色能源和数字经济等领域拓展新的合作空间。巴西等发展中国家愿与中方加强协作，努力提升自身在全球价值链中的位置”。

　　维达尔看好巴中在可再生能源、电动出行、智慧农业等领域的合作前景。她表示，中国近年来在清洁能源、智能电网、高端制造等领域取得较好发展，主要得益于长期研发投入、庞大的国内市场规模，以及高效的政府与企业间协同。“中国产业政策的连续性和前瞻性值得巴西等发展中国家学习。”

　　“中国不仅为自身寻找到一条通往繁荣的路径，也为其他国家尤其是发展中国家提供可借鉴的经验。中国式现代化为全球发展注入了新动能。”维达尔说。

　　（本报里约热内卢电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部