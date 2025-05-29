新华社厦门5月28日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅28日在厦门分别会见来华出席第三次中国—太平洋岛国外长会的基里巴斯总统兼外长马茂、纽埃总理兼外长塔格拉吉、汤加王储兼外交大臣图普托阿、所罗门群岛外长阿格瓦卡、库克群岛外长艾利卡纳。

会见马茂时，王毅首先转达习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。王毅表示，中基复交5年多来，双边关系迅速发展，各领域交流合作成果丰硕。中方高度赞赏基方坚定恪守一个中国原则，愿同基方一道，继续推动两国关系向前发展。

马茂请王毅转达他对习近平主席和中国人民的亲切问候。马茂表示，基方坚定奉行一个中国政策。期待同中方进一步加强在人文交流、医疗卫生、基础设施、友城交往、海洋经济、气候变化等领域合作，更好造福两国人民。

会见塔格拉吉时，王毅说，中国始终遵循习近平主席提出的“四个充分尊重”原则同岛国发展关系。中纽建交以来，双边关系得到长足发展，成为大小国家平等相待、共同发展的典范。双方要密切基础设施、绿色发展、气候变化等领域合作。

塔格拉吉表示，纽方珍视对华关系和两国人民的亲密友谊，支持中方提出的三大全球倡议和高质量共建“一带一路”，愿继续本着相互尊重的精神，共同促进南太地区发展。

会见图普托阿时，王毅转达习近平主席对图普六世国王的亲切问候。王毅表示，中方坚定支持汤方维护自身主权、安全和发展利益，高度赞赏汤方恪守一个中国原则，愿同汤方一道落实好两国领导人达成的重要共识。

图普托阿转达图普六世国王对习近平主席的诚挚问候。图普托阿表示，汤方始终坚定奉行一个中国政策，愿同中方加强理念交流，推进医疗、教育等方面务实合作，高度赞赏中国为太平洋岛国应对气变采取的切实举措。

会见阿格瓦卡时，王毅表示，中方愿同所方携手维护多边主义，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义。中方支持所方今年举办第五十四届太平洋岛国论坛领导人峰会。希望双方抓住机遇、共促发展。

阿格瓦卡表示，所方坚决反对“台独”分裂，坚定支持中国政府为实现国家统一所作努力。期待同中方加强教育、警务、医疗卫生、文化保护等领域务实合作，推进面向共同未来的所中合作。

会见艾利卡纳时，王毅说，中方始终重视中库关系，支持库克群岛维护国家主权，自主选择适合国情的发展道路。中方愿同库方一道维护共同但有区别的责任原则，携手构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

艾利卡纳表示，在习近平主席英明领导下，中国取得巨大发展成就。库方将毫不动摇恪守一个中国原则。此次中国—太平洋岛国外长会的举办为深化双方合作、加强岛国团结创造了机遇，库方坚定支持。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 03 版）

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