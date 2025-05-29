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全球南方联合自强的一次开创性行动（和音）

2025年05月29日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　同属全球南方的中国、东盟、海合会举行跨区域峰会，是全球南方联合自强的一次开创性行动，表明全球南方国家正更加积极地维护共同利益、促进共同发展

　　

　　5月27日，东盟—中国—海合会峰会在马来西亚吉隆坡举行。这一“前所未有的三方峰会”反映了世界多极化趋势，是全球南方崛起之际地区经济合作的一大创举。中国、东盟、海合会建立三方合作机制、加强三方伙伴关系，不仅将促进各自经济繁荣，也有助于亚洲乃至世界的和平发展。

　　这是中国、东盟、海合会三方首次举行峰会。在个别大国保护主义行径破坏全球经济合作、单边主义行径威胁国际秩序稳定的当下，同属全球南方的中国、东盟、海合会举行跨区域峰会，是全球南方联合自强的一次开创性行动，表明全球南方国家正更加积极地维护共同利益、促进共同发展。

　　中国、东盟、海合会国家的总人口、经济总量均占全球约1/4，是促进开放合作的重要力量。三方加强合作既有深厚的历史积淀，也有稳固的现实基础，更顺应时代呼唤。中国和东盟互为最大贸易伙伴，双方已全面完成自贸区3.0版升级谈判。中国是海合会最大贸易伙伴，正在推进同海合会的自贸协定谈判。同为经济全球化的受益者，三方都认识到在当前国际形势下加强地区间经济合作的重要性。三方坚定扩大区域开放，把三方市场充分联通起来，就能催生更为巨大的发展空间和更加显著的规模效应。东盟媒体认为，“三方结合在一起的实力可重塑全球经济态势”。

　　当今世界，地缘冲突和对立对抗加剧，单边主义和保护主义抬头，“脱钩断链”和“筑墙设垒”增多，严重挤压全球南方国家的发展空间。会议通过《东盟—中国—海合会峰会联合声明》，三方承诺以坚定的决心，发扬包容性、可持续性、韧性和平等伙伴关系精神，联合声明强调“开辟一条团结和共同道路，迈向和平、繁荣和公正合理未来”，展现了践行多边主义、捍卫公平正义的决心。有媒体指出，峰会彰显了亚洲日益成为国际格局中的平衡力量。作为最大发展中国家，中方致力于同东盟、海合会国家一道维护广大发展中国家共同利益，旗帜鲜明反对霸权主义和强权政治，推动全球治理朝着更加公正合理方向发展。“中国始终捍卫发展中国家的利益。”印度尼西亚总统普拉博沃高度评价中国担当。

　　中国经济高质量发展，为三方合作不断注入新动能。今年以来，中国经济持续回升向好，一季度国内生产总值同比增长5.4%，在全球主要经济体中名列前茅。与会各方普遍看好中国发展前景，都希望借新合作机制更好把握中国机遇。《东盟—中国—海合会峰会联合声明》明确提出促进高质量共建“一带一路”合作和无缝衔接的互联互通。当前，东盟十国和海合会国家均同中国签署了共建“一带一路”合作文件。加快推动共建“一带一路”倡议与各方发展战略对接，将增强各自发展动能，提升抗风险能力。正如中方对东盟和海合会国家推出新的签证便利政策所表明的，中国坚定不移扩大高水平开放，将推出更多自主开放和单边开放措施，与各方共享中国发展机遇。

　　百年变局加速演进，合作是战胜共同挑战的唯一正确答案。中国、东盟、海合会建立三方合作机制，将以更加深入的开放合作、更加有为的共同担当，为三方共同发展繁荣注入强大动力，为三方人民带来更多福祉，为亚洲和世界和平发展事业作出更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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