中国共产党同周边国家政党对话会在北京举行

本报记者 俞懿春 白紫微 陈熙芮

5月25日至26日，以“构建周边命运共同体——政党在行动”为主题的中国共产党同周边国家政党对话会在北京举行。来自29个国家的200多名政党和政府、智库、媒体、商界代表出席会议并展开深入交流。与会外方嘉宾认为，中国共产党同周边国家政党合作交流取得了丰硕成果，愿与中国共产党进一步加强战略沟通和团结合作，为推动构建周边命运共同体贡献力量。

“为亚洲和平发展注入持续动力和信心”

对话会通过的《中国共产党同周边国家政党关于助力构建周边命运共同体的共同倡议》强调，构建周边命运共同体，巩固战略互信是重要保障，加强治理互鉴是内在需求，深化发展融合是关键支撑，地区和平稳定是首要前提，人文交流与文明互鉴是重要纽带。倡议呼吁周边国家政党努力把构建周边命运共同体的政治共识转化为具体行动，共创地区国家美好未来。

尼泊尔前总统班达里表示，中国共产党的历史经验与当代实践对尼推动经济社会转型具有重要借鉴意义，也为世界其他发展中国家探索现代化道路提供了重要参考。中国致力于与邻国构建周边命运共同体，为地区国家团结互助、共同建设亚洲作出了重要示范。

柬埔寨人民党中央委员、柏威夏省省长、“柬中友好青年之家”主席金烈提表示，在世界动荡变革时期，亚洲展现出合作与发展的活力弥足珍贵。柬方视中国为值得信赖的战略伙伴，愿积极参与高质量共建“一带一路”，进一步对接全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，充分发挥政党渠道作用，携手地区各方共同促进亚洲的开放、和平与包容。

“中国爱好和平、相互尊重、平等相待的文化和外交传统传承至今，为亚洲和平发展注入持续动力和信心。”印度尼西亚大印尼行动党秘书长、人民协商会议主席穆扎尼表示，印尼愿同中国及地区各国在政治、社会和经济领域建立更紧密的合作关系，共同支撑区域稳定与发展，携手将亚洲建设成充满希望的美好家园。

“为周边国家政党提供重要借鉴”

今年3月，中国共产党与乌兹别克斯坦企业家和实业界人士运动—自由民主党（以下简称“乌自民党”）签署了交流合作备忘录。乌自民党主席海托夫表示，交流合作备忘录的签署为增进政党互信、深化经验交流、建立基于互利互信的新型政党关系奠定了坚实基础。“中国共产党积极开展对外交往，为维护地区和平稳定与发展作出重要贡献。”海托夫表示，在中国共产党的领导下，中国正成为亚洲乃至世界和平与发展的关键稳定性力量。

“中国共产党积极分享中国式现代化成功经验，为周边国家政党提供重要借鉴。”老挝人民革命党中央宣传部副部长维拉万表示，中国对周边国家发展和人类文明进程展现出高度责任感并作出重要贡献，老挝人民革命党从中国经验中受益匪浅。

参会前，马来西亚民主行动党副主席、政府通信部副部长张念群率东南亚多国政党考察团赴上海交流，参访了中共上海市委党校、普陀区万有引力新业态新就业群体党群服务中心、长宁区虹桥街道古北市民中心等地，考察中国基层党建与社区治理工作。“我对中国共产党持续焕新党风政风印象深刻。”张念群表示。

“在改善民生福祉、扩大对外开放等方面，中国共产党的宝贵经验值得学习借鉴。”斯里兰卡人民解放阵线马特莱地区召集人，政府佛教、宗教和文化部副部长甘曼戈德拉·迪萨纳亚克表示，斯里兰卡人民解放阵线高度重视同中国共产党的交流合作，期待进一步学习中国的治国理政经验，深化双方在经贸、农业、能源、民生等领域合作。

“为周边国家带来巨大‘开放红利’”

5月25日傍晚，一场别开生面的“池边谈话”在中国园林博物馆举行。50多位外方代表与中国社会科学院大学教授江小涓面对面交流，围绕中国经济的现状与前景展开深入对话。

“中国在科技创新和人才培养等领域拥有巨大优势，巴基斯坦人力资源丰富，应该如何发挥优势，促进双方共同发展？”巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）副秘书长、参议员阿努莎·拉赫曼·艾哈迈德提问。

江小涓分享了中国在改革开放初期大力吸引外资、持续加大教育投入培养人才的经验。艾哈迈德听后频频点头，她表示，巴基斯坦正通过中巴经济走廊等项目深度参与高质量共建“一带一路”，推动包容性发展。中国是动荡世界中的稳定力量，是巴基斯坦值得信赖的重要发展伙伴。

今年4月，艾哈迈德率南亚多国政党干部考察团参加了“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在重庆的实践”专题宣介会，并访问了重庆现代制造职业学院等地，实地了解中国在智能制造、技术创新和人才培养方面的最新成果。“希望未来巴中两国能在新能源汽车等领域加强合作，拓展人才培养路径。”艾哈迈德说。

新加坡律政部兼交通部高级政务部长穆仁理表示，中国坚持对外开放，推动技术创新，为亚洲国家提供发展机遇。“亚洲各国政党应积极发挥引领作用，在气候变化、公共卫生、人工智能应用等可持续发展的重要领域促进区域合作。”

“中国坚持高水平对外开放，为周边国家带来巨大‘开放红利’。”泰国前国会主席、泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军表示，中国是泰国和东盟的第一大贸易伙伴，得益于《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效实施和中国—东盟自贸区3.0版升级谈判全面完成，泰中互利共赢的空间不断拓展，未来可以在食品贸易、健康服务和旅游业等领域深化合作。

吉尔吉斯斯坦议会国际事务、国防、安全和移民委员会委员卡尔帕耶夫表示，吉中共建“一带一路”取得丰硕成果，中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段，未来将为吉中提升互联互通水平、深化经贸合作创造新机遇。吉中两国正以实际行动拓展互利共赢合作，为两国和地区发展繁荣作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)