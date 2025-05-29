新华社厦门5月28日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅28日在厦门同基里巴斯总统兼外长马茂共同主持第三次中国－太平洋岛国外长会。

王毅在会后同马茂共同会见记者时表示，此次外长会是2021年中国－太平洋岛国外长会机制建立以来，首次以线下方式在中国举办。福建是“21世纪海上丝绸之路”的起点，同太平洋岛国有着深厚历史渊源。25年前，习近平主席在福建工作期间，亲自推动中国和太平洋岛国合作，其中菌草项目已成为双方可持续发展合作的亮丽名片。这次会议在厦门举行，很有意义。

王毅指出，与会各方按照习近平主席和太平洋岛国领导人达成的共识，围绕如何推进双方合作以及共同关心的国际地区问题进行了深入交流，达成五方面共识：

一是倡导平等相待。中方一贯主张大小国家一律平等，与太平洋岛国交往始终坚持“四个充分尊重”原则。中方感谢岛国纷纷主动重申恪守一个中国原则，理解和支持中国维护国家主权和领土完整的正当权利。在二战胜利80周年和台湾回归中国80周年之际，岛国的承诺正当其时。这表明“台独”在岛国没有任何市场。中方将同岛国继续相互支持，维护好各自核心利益和重大关切。

二是倡导共同发展。双方致力于将共建“一带一路”倡议同《蓝色太平洋2050战略》紧密对接，加强基础设施、贸易、投资、农业、渔业、旅游、民航等领域互利合作。中国将为岛国优质产品输华提供更多便利，让岛国分享中国超大市场红利。

三是倡导公平公正。双方将以纪念联合国成立80周年为契机，坚定维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护发展中国家正当权益。

四是倡导开放包容。太平洋足够大，容得下各国合作共赢。国际社会应支持岛国自主选择发展合作伙伴。在发展同太平洋岛国关系时将应对气候变化、经济发展、民生改善、社会稳定等最紧迫议题置于优先位置。

五是倡导互学互鉴。中华文明和太平洋岛国独特的海洋文明都是世界宝贵遗产。我们要继承弘扬中国和岛国传统友谊和情感纽带，共同践行全球文明倡议，进一步加强教育、文化、媒体、智库、青年、妇女、体育、地方等各领域交流合作，以互学互鉴增进相互了解和支持，共同促进人类社会文明进步。

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