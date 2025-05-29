新华社厦门5月28日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅28日在厦门同基里巴斯总统兼外长马茂共同主持第三次中国－太平洋岛国外长会。会后，王毅同马茂共同会见记者并答问。

有记者问及中方应对气候变化的具体举措，王毅表示，面对全球气候变化，人类社会必须团结应对。个别大国退出《巴黎协定》，我们对此深表遗憾。无论形势如何变化，中方支持和参与引领全球气候治理的决心不会变，积极落实气候变化南南合作的行动不会变。

王毅指出，中国对岛国在应对气候变化方面的特殊处境感同身受，多年来在南南合作框架内，为帮助岛国提升应对气候变化能力做了大量实事。中方向太平洋岛国援助了大量节能空调以及太阳能光伏发电系统，培训岛国应对气变人才，为岛国增强气候韧性提供了有效支撑。

王毅说，中方将发表深化同太平洋岛国应对气候变化合作倡议，承诺投入新的资金，扩大同岛国在可持续发展领域合作。中方将在未来3年面向太平洋岛国实施100个应对气候变化“小而美”项目。中方支持岛国保护海洋生态，应对海平面上升、海岸侵蚀、海洋灾害，愿分享早期预警技术，助力岛国防灾减灾。中方将继续发挥中国－太平洋岛国应对气候变化中心、防灾减灾中心、应急物资储备库等合作机制作用，为岛国应对气候变化作出中方贡献。

王毅表示，作为国际社会的进步力量、建设力量，中方将坚定站在广大发展中国家一边，坚定做包括太平洋岛国在内的全球南方国家可信赖、能依靠、有温度的好朋友、好伙伴。

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