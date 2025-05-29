新华社厦门5月28日电

第三次中国－太平洋岛国外长会联合声明

2025年5月28日至5月29日，中华人民共和国和建交太平洋岛国（以下简称“各方”）举行第三次外长会。会议由中共中央政治局委员、外交部长王毅主持，基里巴斯总统兼外长马茂、纽埃总理兼外长塔格拉吉、汤加王储兼外交大臣图普托阿、密克罗尼西亚联邦外长罗伯特、所罗门群岛外长阿格瓦卡、瓦努阿图外长阿蒂、巴布亚新几内亚外长特卡琴科、库克群岛外长艾利卡纳、瑙鲁副外长库恩、斐济外交部协理部长兼议会副议长奎里奎里塔布阿出席，萨摩亚政府代表马里纳大使与会。太平洋岛国论坛副秘书长纳亚西代表论坛秘书长应邀参加。与会各方就中国同太平洋岛国关系及共同关心的议题深入交换意见，达成广泛共识。

一、各方回顾近年来中国同太平洋岛国关系取得的积极进展，重申将致力于深化相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，推动构建更加紧密的中国－太平洋岛国命运共同体。

二、中方重申习近平主席提出的中国发展同太平洋岛国关系政策：充分尊重岛国主权和独立，充分尊重岛国意愿，充分尊重岛国民族文化传统，充分尊重岛国联合自强。强调中国对太平洋岛国的帮助不附加政治条件，不强加于人，不开“空头支票”。呼吁各国在发展同太平洋岛国关系时坚持岛国自主、坚持发展为先、坚持开放包容。太平洋岛国对此表示支持和欢迎。

三、各方一致认为，要坚持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，尊重国际法。国家不分大小、强弱、贫富一律平等，应尊重各自国家主权和领土完整，尊重各自国家人民自主选择符合本国国情的发展道路，恪守互不干涉内政原则。

四、各方重申在涉及各自核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。各方承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。中方坚决反对任何形式的“台湾独立”，致力于实现国家统一，这一立场在会议上得到广泛理解和支持。各方强调联合国大会第2758号决议权威性。中方也坚定支持太平洋岛国维护自身主权和独立。

五、太平洋岛国认同习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方共同推动构建人类命运共同体。中方欢迎更多太平洋岛国加入“全球发展倡议之友小组”，加快落实联合国2030年可持续发展议程。各方呼吁国际社会向太平洋岛国提供更多技术、资金和人道主义支持，帮助太平洋岛国实现自主可持续发展。中方表示将继续在力所能及范围内为太平洋岛国发展经济、改善民生提供支持和帮助。

六、各方一致同意继续推动高质量共建“一带一路”同《蓝色太平洋2050战略》紧密对接，为促进地区繁荣发展作出更大贡献。各方同意在中国－太平洋岛国应急物资储备、应对气候变化、减贫与发展、防灾减灾、菌草、农业、警务培训等7个合作平台框架内，依据各国国情，确定优先合作事项。各方同意继续加强教育、文化、旅游、卫生、媒体等各领域交流合作，扩大地方交往。各方一致同意探索中国同各岛国开通更多直航的经济可行性。

七、各方认同贸易在太平洋岛国经济发展中的重要作用，承诺通过供给侧能力建设、促进贸易和太平洋岛国产品准入中国市场等进一步增强贸易合作。

八、各方愿一道为太平洋地区和平、发展和稳定作出积极贡献，坚定维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系和《南太平洋无核区条约》。

九、各方充分认识到管理和保护太平洋及其资源对太平洋岛国可持续发展的重要意义，承认太平洋岛国在气候变化不利影响面前的脆弱性，认为应按照公平、共同但有区别的责任和各自能力原则应对，将共同推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效实施。各方呼吁发达经济体在国际减缓气候变化及增强气候韧性倡议中发挥带头作用。中方致力于继续在南南合作框架下为太平洋岛国应对气候变化提供力所能及的帮助和支持。

2025年5月28日 于厦门

(责编：袁勃、赵欣悦)