打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国同太平洋岛国成功召开第三次外长会

2025年05月29日00:17 | 来源：新华网
小字号

新华社厦门5月28日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅28日同基里巴斯总统兼外长马茂在厦门共同主持第三次中国－太平洋岛国外长会。

王毅表示，习近平主席提出的“四个充分尊重”是中方同岛国关系的根本遵循。在习近平主席和太平洋岛国领导人战略指引下，中国－太平洋岛国全面战略伙伴关系呈现新活力、取得新成就、迈上新台阶。

王毅就构建中国－太平洋岛国命运共同体提出六点建议：一是坚持相互尊重。中方坚定支持岛国维护自身主权、安全、发展利益。相信岛国将继续恪守一个中国原则。二是坚持发展为先。共同落实全球发展倡议，将高质量共建“一带一路”引向深入。加快推进双边自贸协定商谈。三是坚持以人民为中心。年内将实施200个“小而美”的民生项目。四是坚持交流互鉴。加强媒体、青年、妇女、体育等交流。五是坚持公平正义。坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。六是坚持同舟共济。中方愿加强同岛国在气候全球治理中协调合作。

外方高度赞赏习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、“四个充分尊重”原则、三大全球倡议。重申支持中国维护国家主权和领土完整。期待借鉴中国可持续发展等方面经验，深化基础设施、气候变化等领域合作。

各方一致通过《第三次中国－太平洋岛国外长会联合声明》。中方还发布落实外长会共识举措清单。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部