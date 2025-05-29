新华社日内瓦5月28日电 综述｜第78届世界卫生大会取得关键成果 推进全球健康议程

新华社记者王其冰 王娅楠

第78届世界卫生大会27日在瑞士日内瓦落下帷幕。会议通过多项重要决议和决定，旨在加强全球卫生体系的韧性和应对能力。

关键成果包括审议通过备受瞩目的《世界卫生组织大流行协定》（简称《大流行协定》），批准了世卫组织2026年至2027年42亿美元的基本规划预算，并筹集至少2.1亿美元自愿捐款。此外，大会还通过了关于罕见病、气候变化与健康、抗菌素耐药性等议题的决议和决定。

世卫大会是世卫组织的决策机构，通常每年5月在日内瓦举行。今年世卫大会的主题是“共创健康世界”，聚焦于全球健康挑战，包括疫情应对、预算调整和健康公平等议题。来自100多个国家的国家元首、政府首脑或高级别代表以及国际组织负责人出席大会。

本届大会通过了具有历史意义的《大流行协定》，这是各国为应对未来大流行病而进行为期三年多的密集谈判的成果，也是自2003年世卫大会通过《世界卫生组织烟草控制框架公约》后根据《世界卫生组织组织法》第19条达成的第二项协定，将促进全球合作，以确保更有力、更公平地应对未来的大流行病。

《大流行协定》规定了在多个领域加强国际协调的原则、方法和工具，以便加强预防、准备和应对大流行的全球卫生架构，包括确保疫苗、疗法和诊断工具等大流行相关卫生产品的公平和及时获取等。该协定要求设立预防、准备和应对大流行的资金协调机制；还要求建立全球供应链和物流网络。

中国在《大流行协定》谈判中发挥了积极作用。在中方推动下，各方同意将监测范围聚焦于具有大流行潜力的新发和再发传染病，明确信息分享的机构范围，减轻缔约国的履约负担，维护发展中国家的共同利益。

国际媒体关注到，此次达成《大流行协定》的参与方不包括美国。今年1月20日，美国总统特朗普签署行政令，宣布美国退出世卫组织，引发国际社会广泛担忧。

由于美国宣布退出世卫组织等造成的财政压力，本届大会批准的世卫组织2026年至2027年的基本规划预算总额为42亿美元，相比最初提交的53亿美元的预算有所减少，并批准将各成员国缴纳的评定会费增加20%。

本届大会还通过了关于罕见病、气候变化与健康、抗菌素耐药性等议题的多项决议和决定，涵盖了广泛的全球健康议题。5月24日，世卫大会首次通过关于罕见病的决议，旨在加速行动，以应对全球超过3亿罕见病患者面临的诊断延迟、治疗和护理不充分等问题。

大会还通过了《气候变化与健康全球行动计划草案》，继第77届世卫大会通过关于气候变化和健康的专门决议，以及第14个工作总规划（2025年至2028年）将应对气候变化列入六大关键战略目标之后，这项草案为成员国和世卫组织在气候与健康领域设定了新的行动目标。

抗菌素耐药性被视为全球公共卫生的重大威胁，全球每年估计有近500万例死亡与抗菌素耐药性有关。本届大会批准了更新抗菌素耐药性全球行动计划的决定，更新后的行动计划体现了“同一健康”方针，旨在通过可持续地平衡和优化人类、动物和生态系统的健康来应对抗菌素耐药性。

尽管面临财政和地缘政治挑战，本届大会所取得的审议通过《大流行协定》等重要实质性成果，显示了世卫组织各成员国对全球卫生合作的持续承诺，为全球健康治理提供了新的动力和方向。中国深入参与全球卫生治理，为构建人类卫生健康共同体贡献中国力量。

(责编：袁勃、赵欣悦)