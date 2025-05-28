活动现场。招商局供图

人民网内罗毕5月27日电 （记者黄炜鑫）吉布提消息：当地时间5月25日上午，第三届招商局C Star青创计划（简称“C Star计划”）吉布提训练营在吉布提SPC国际展示中心举行开班仪式。中国驻吉布提大使胡斌、招商局集团董事长缪建民，吉布提数字经济与创新部部长玛丽亚姆·哈马杜·阿里、港口与自贸区管理局主席阿布巴卡·奥马尔·哈迪分别进行现场或视频致辞。

中国驻吉布提大使胡斌致辞。招商局供图

胡斌表示，C-Star计划已纳入第九届中非合作论坛《北京行动计划》，成为中非在青年领域加强友好合作的重要平台。中吉要继续以两国元首共识为指引，不断加强青年人才培训、创新创业等领域合作，助力非洲青年成长，促进可持续共同发展，为构建中非命运共同体贡献力量。

招商局集团董事长缪建民视频致辞。招商局供图

缪建民表示，招商局集团始终秉承“商业向善 共益共赢”的价值理念，将持续打造“C 公益”全球社会责任品牌体系，重点发挥C Star平台作用，希望学员们把握机会，学有所乐、学有所得、学有所成，祝愿大家的创新创业梦想多开鲜花，早结硕果。

吉布提数字经济与创新部部长玛丽亚姆·哈马杜·阿里致辞。招商局供图

阿里表示，本届C Star计划吉布提训练营汇聚了来自18个非洲国家的33位青年才俊，充分展现了非洲大陆青年的创新创业活力，也彰显了吉布提作为非洲初创企业区域枢纽的吸引力。

吉布提港口与自贸区管理局主席阿布巴卡·奥马尔·哈迪致辞。招商局供图

哈迪表示，C Star计划已成为将创意转化为现实影响力的平台，期待今年的“旅程”赋予新一届学员终身受用的智慧，激发改变世界的永恒灵感。

第二届学员代表萨菲亚·阿卜杜勒瓦哈卜·阿里现场分享了C Star计划给她的创业之路带来的启发和成长。其他往届学员代表通过视频祝福新一届学员用好C Star计划这个宝贵平台，启迪思想，建立情谊，共创成就，拥抱未来。

据悉，自2022年项目实施以来，项目已为来自吉布提等20多个非洲国家1000多名青年提供了创业创新培训和协助。本届C Star计划吸引了来自28个国家的320名青年创业者报名，最终选拔出33名学员参加吉布提训练营。训练营为期6天，将通过理论教学、参访调研、实战演练、模拟路演等丰富多元的培训内容，让学员在“沉浸式”的创新创业环境中吸收知识、开阔眼界、激发灵感。其间还计划邀请当地孔子学院为学员举办文化工作坊，感受中国传统文化的魅力。

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